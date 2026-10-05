München (ots) -Das beste Basketball-Angebot wird ab Dienstag und Mittwoch noch größer - denn dann startet die Basketball Champions League (BCL) in die neue Saison. MagentaSport überträgt die Spiele des Deutschen Meisters ALBA Berlin, des Pokalsiegers Bamberg Baskets, vom Champions League-Sieger 2023 Telekom Baskets Bonn und RASTA Vechta, die sich in der Qualifikation das letzte Ticket gesichert haben, live und exklusiv. Ab dem Viertelfinale sind sämtliche Partien ebenfalls live und exklusiv bei MagentaSport zu sehen, inklusive des "Final Four"-Turniers mit den Halbfinals und dem Finale als krönendem Abschluss der neuen Spielzeit. Insgesamt bietet MagentaSport den Basketballfans in der neuen Saison der Basketball Champions League bis zu 64 Spiele live.Zusammen mit der EuroLeague und dem EuroCup bieten MagentaSport und MagentaTV nunmehr auch die besten europäischen Klub-Wettbewerbe mit den stärksten deutschen Teams. In dieser Woche insgesamt 18 Live-Partien mit neun deutschen Klubs und rund 40 Stunden Top-Basketball.Bamberg startet morgen in die neue BCL-Saison - Auftaktspiele von Berlin, Bonn und Vechta am Mittwoch live und exklusiv bei MagentaSportAm 1. Spieltag zeigt MagentaSport zum Auftakt am morgigen Dienstag, 6. Oktober, die Partie von BMA365 Bamberg bei Peristeri Betsson live ab 18.20 Uhr. Am Mittwoch, 7. Oktober, stehen ab 17.50 Uhr das Spiel SK Slavia Prag ERA NBK gegen ALBA Berlin sowie jeweils ab 19.50 Uhr die Begegnungen Telekom Baskets Bonn gegen den FC Porto und Spartak Office Shoes gegen RASTA Vechta auf dem Programm.Berlin, Bamberg, Bonn und Vechta haben die Playoffs im VisierIn der Basketball Champions League kämpfen in der Saison 2026/27 insgesamt 32 Mannschaften um den Titel. Die Regular Season wird vom 6. Oktober bis 23. Dezember 2026 in acht Vierer-Gruppen mit Hin- und Rückspiel ausgetragen. Die acht Gruppensieger qualifizieren sich direkt für die Zwischenrunde der letzten 16 Teams, die in vier Vierergruppen ausgetragen wird. Die Zweit- und Drittplatzierten treffen in den Play-Ins aufeinander, um die weiteren acht Teilnehmer zu ermitteln. Die jeweiligen Gruppenersten qualifizieren sich für die Viertelfinals, die im Best of 3 Modus ausgetragen werden. Die Gewinner der Viertelfinalserien küren im abschließenden Final Four Turnier den Sieger. Als Titelverteidiger geht der litauische Spitzenklub Rytas Vilnius in die neue Spielzeit. Der Trailer zum Start der Basketball Champions League bei MagentaSport: clipro.tv/player?publishJobID=dHlWSTVMMjdjZ2lvOCtSeGR2T21OSC9ldjQ1Q2lqMkhoMmI4TUhMNjI0ND0=Europas bester Basketball mit neun der besten deutschen Klubs und die deutschen Nationalmannschaften nur live bei MagentaSportNach dem Erwerb der Exklusiv-Rechte an der Basketball Champions League (BCL) hat MagentaSport die drei bedeutendsten europäischen Klubwettbewerbe mit neun der besten deutschen Klubs live und exklusiv im Angebot: Die EuroLeague, in der der FC Bayern München die deutsche Fahne hochhält, zeigt MagentaSport komplett live und exklusiv. Aus dem BKT EuroCup zeigt MagentaSport in der Gruppenphase alle Spiele der deutschen Mannschaften Ulm, Chemnitz, Frankfurt und Rostock sowie die Playoffs komplett live und exklusiv. Auch die Basketball-Welt- und Europameisterschaften der Männer und Frauen, die U19- und U17-Weltmeisterschaften, weitere Topspiele der deutschen Nationalmannschaften sowie die 3x3 Welt- und Europameisterschaften und zusätzliche 3x3 Top-Events der FIBA World Tour bietet MagentaSport den Basketballfans live.Basketball bei MagentaSport und MagentaTVEuropas bester Basketball mit allen Spielen der EuroLeague. Dazu der BKT EuroCup, die Basketball Champions League und die Basketball Welt- und Europameisterschaften der Männer, Frauen sowie die U19- und U17-Weltmeisterschaften, weitere Topspiele der deutschen Nationalmannschaften sowie die 3x3 Welt- und Europameisterschaften und weitere 3x3 Top-Events der FIBA World Tour live.Basketball live bei MagentaSport und MagentaTV im ÜberblickBasketball Champions League (BCL) | 1. SpieltagDienstag, 06.10.2026ab 18.20 Uhr: Peristeri Betsson - BMA365 Bamberg BasketsMittwoch, 07.10.2026ab 17.50 Uhr: SK Slavia Prag ERA NBK - ALBA Berlinab 19.50 Uhr: Telekom Baskets Bonn - FC Porto, Spartak Office Shoes - RASTA VechtaEuroCup | 2. SpieltagDienstag, 06.10.2026ab 19.15 Uhr: Skyliners Frankfurt - Siauliai Basketballab 19.45 Uhr: Rostock Seawolves - Rigas ZelliMittwoch, 07.10.2026ab 18.45 Uhr: NINERS Chemnitz - Neptunas Klaipedaab 20.20 Uhr: Kids&Us Manresa - ratiopharm UlmEuroLeague | 4. SpieltagMittwoch, 07.10.2026ab 20.30 Uhr: Paris Basketball - ASVEL VilleurbanneDonnerstag, 08.10.2026ab 17.45 Uhr: Dubai Basketball - Roter Stern Belgradab 19.30 Uhr: FC Bayern München - Virtus Bolognaab 19.45 Uhr: Maccabi Tel Aviv - Armani Olimpia Mailandab 20.00 Uhr: Panathinaikos Athen - Fenerbahce Istanbulab 20.15 Uhr: Valencia Basket - Hapoel Tel Avivab 20.30 Uhr: Real Madrid - Partizan BelgradFreitag, 09.10.2026ab 20.00 Uhr: Olympiakos Piräus - Anadolu Efes Istanbulab 20.15 Uhr: Baskonia Vitoria-Gasteiz - Besiktas Istanbulab 20.15 Uhr: FC Barcelona - Zalgiris KaunasPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/6364994