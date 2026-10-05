Zuletzt hatte Next2Sun mit einer Finanzierungskampagne versucht, den notwendigen Kapitalbedarf einzusammeln. Da das Finanzierungsziel nicht erreicht werden konnte, müssen nun Teile der Firmengruppe Insolvenz anmelden. Die Next2Sun-Gruppe hat für Teile des Unternehmens die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung beantragt. In den vergangenen Wochen hat die Gruppe eine Finanzierungskampagne durchgeführt, die laut Unternehmen eine hohe Resonanz ausgelöst hat, ihr Ziel jedoch verfehlt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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