Nachdem eine Finanzierungskampagne kürzlich keinen Erfolg brachte, hat Next2Sun jetzt beim Amtsgericht Saarbrücken für Teile der Unternehmensgruppe ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung beantragt. Betroffen sind die Next2Sun Technology GmbH und die Next2Sun Mounting Systems GmbH, nach jetzigem Stand nicht aber die Next2Sun AG sowie die Next2Sun Projekt GmbH. Nach Angaben des Dillinger Spezialisten für vertikale Photovoltaik werden alle laufenden Projektentwicklungen der Next2Sun Projekt GmbH weiter vorangetrieben. Das Unternehmen weist zudem darauf hin, dass die Projektgesellschaften, die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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