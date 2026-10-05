München (ots) -Vier Weltmeistertitel. 53 Grand-Prix-Siege. Millionen Fans. Sebastian Vettel hat im Motorsport fast alles erreicht. Doch wer ist der Mensch hinter den Titeln?Die vierteilige ARD-Doku-Serie "Being Sebastian Vettel" von BR-Autor Andreas Troll blickt hinter die Karriere eines der erfolgreichsten deutschen Rennfahrer. Sie erzählt von einem Jungen, der im Kartfahren seine große Leidenschaft entdeckt; von einem jungen Mann, der unbedingt Weltmeister werden will; und von einem vierfachen Weltmeister, der irgendwann beginnt, seinen eigenen Maßstab für Erfolg infrage zu stellen und neue Perspektiven für sich zu suchen. Zahlreiche Weggefährten und Persönlichkeiten aus dem Motorsport kommen in der Doku-Serie zu Wort, darunter auch Lewis Hamilton."Beim Fahren habe ich was entdeckt, um der ganzen Welt entfliehen zu können", sagt Vettel. Schon als Kind dreht sich sein Leben um die nächste Runde, die nächste Rennstrecke, die nächste Herausforderung. Gemeinsam mit seiner Familie fährt er von Rennen zu Rennen. Seine Mutter Heike Vettel erinnert sich, wie sehr ihr Sohn schon damals im Kart aufgeht: Erst der Ruf "Sebastian, dein Schnitzel ist da" holt ihn für einen Moment zurück in die Realität.Der Druck, gut genug zu seinVettel schafft den Sprung in die Formel 1, wird zum jüngsten Weltmeister der Geschichte und gewinnt vier Titel in Folge. Doch hinter der Erfolgsgeschichte steckt ein ständiger Kampf mit sich selbst. Der Anspruch, immer besser sein zu müssen, wird zum Antrieb - und zur Belastung."Ich gehöre hier hin", sagt Vettel über den Moment, in dem er seinen ersten Weltmeistertitel gewinnt. Doch selbst dieser Erfolg beendet die Zweifel nicht.Wegbegleiter wie der ehemalige Red Bull-Motorsportchef Helmut Marko und Stimmen aus der Formel 1 erzählen von einem Sport, in dem Talent allein nicht genügt. Auch Ausnahmefahrer Lewis Hamilton kennt diesen Druck. Aus erbitterten Konkurrenten werden im Laufe der Jahre enge Freunde. Hamilton sagt über Vettel: "Für mich ist er der engste Freund, den ich je im Rennzirkus hatte. Sebastian hat mich nie be- oder verurteilt."Der Wechsel zu Ferrari soll für Vettel die Krönung seiner Karriere werden. Er gewinnt Rennen, steht regelmäßig auf dem Podium - doch ein WM-Titel im Cockpit der Italiener bleibt aus. Während Vettel um weitere Siege kämpft, verändert sich sein Leben außerhalb der Rennstrecke. Er wird Vater. Seine Familie wird wichtiger. Und erstmals richtet sich sein Blick stärker auf die Zukunft.Sebastian Vettel beginnt, über seinen Sport hinauszudenken: über Klimawandel, Umwelt und die Verantwortung gegenüber kommenden Generationen. Ausgerechnet in einer Welt, die von Geschwindigkeit, Wettbewerb und enormem Ressourcenverbrauch geprägt ist, hinterfragt der Formel-1-Star, die Bedingungen seines eigenen Sports. Sein Engagement bringt ihm Anerkennung, aber auch Kritik. Vor der Kamera beschreibt der ehemalige Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, wie ungewöhnlich es ist, dass sich ein prominenter Sportler aus diesem Umfeld so deutlich zu gesellschaftlichen Themen positioniert.Ein anderer Blick auf Erfolg"Being Sebastian Vettel" begleitet einen Menschen, dessen Leben lange von einer einfachen Formel bestimmt war: schneller sein, gewinnen, Weltmeister werden. Doch irgendwann funktioniert diese Formel nicht mehr. Die Dokumentation erzählt deshalb nicht nur, wie Sebastian Vettel viermal Weltmeister wurde. Sondern auch davon, was passiert, wenn jemand beginnt, sich selbst nicht mehr ausschließlich über persönliche Erfolge zu definieren. Am Ende steht kein neuer Titel. Sondern ein Perspektivwechsel.Für Rezensionen wird die Doku-Serie im ARD-Vorführraum voraussichtlich ab Mitte Oktober verfügbar sein.Das digitale Pressedossier zur Doku-Serie "Being Sebastian Vettel" finden Sie unter https://pressekits.ard.de/being-sebastian-vettelFotos unter www.br-foto.de und www.ard-foto.de.Pressekontakt:Christian DückBR-PressestelleE-Mail: christian.dueck@br.de, Tel. +49 (0)89 5900-10575Original-Content von: ARD Mediathek, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153003/6365058