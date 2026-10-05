Einzelhändler sind offen für Veränderungen. Sie investieren in digitale Tools und ein besseres Kundenerlebnis. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, dass sie oft nicht durch mangelnden Ehrgeiz, sondern durch Komplexität gebremst werden. Unsere aktuelle Umfrage macht dies sehr deutlich. Gastbeitrag von Robert Bueninck, CEO von Unzer Digitalisierung darf kein Privileg sein, das grossen Konzernen vorbehalten ist. Sie muss auch für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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