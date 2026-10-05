Köln / Heerlen - Die Onlineapotheke DocMorris hat in Deutschland einen Rückschlag hinnehmen müssen. Wie nach Berichten der «Pharmazeutischen Zeitung» (PZ) und anderer Medien bekannt wurde, wurde bei DocMorris auf Drängen der Apothekerkammer Nordrhein inzwischen Geld in den Niederlanden gepfändet. Schon vor Jahren hatte DocMorris Gerichtsverfahren in Stuttgart verloren, in denen es um die Art und Weise von Werbung samt Rabatten ging. Trotz der Gerichtsniederlagen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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