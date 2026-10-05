Die Deutsche Telekom-Aktie geriet in den beiden letzten Woche unter Druck an der Börse und verlor rund -8% an Wert. Können ihr die heutigen Nachrichten neuen Schwung bringen und sollten Anleger jetzt in die T-Aktie investieren? Das soll KI der Telekom bringen Bei der Deutschen Telekom dreht sich heute alles um das Thema Künstliche Intelligenz. Auf seinem "AI Investor Day" erläutert der Telekomkonzern seine KI-Strategie und stellt dar, welche Auswirkungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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