Die am 1. Oktober veröffentlichte Festlegung der Bundesnetzagentur schafft neue Möglichkeiten für die gemischte Nutzung von Stromspeichern und bidirektionalen Ladepunkten mit erneuerbarem Strom und Netzstrom. Auch für Stand-Alone-Speicher bringt die Festlegung wichtige Verbesserungen. Der Bundesverband Energiespeicher Systeme e. V. (BVES) begrüßt die von der Bundesnetzagentur veröffentlichte Festlegung zur Marktintegration von Speichern und Ladepunkten (MiSpeL). Die am 1. Oktober veröffentlichte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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