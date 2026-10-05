Die Analysten der Privatbank Berenberg haben heute die Aktie des Spezialchemiekonzerns Evonik von "Sell" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 15,50 auf 20 € angehoben. Berrenberg begründete die Anhebung mit dem Übernahmeinteresse seitens BASF. Die Diskussionen über einen solchen Deal zögen in den kommenden Monaten gewissermaßen einen Boden für den Aktienkurs von Evonik ein. Daran würden laut Berenberg selbst sinkende Preise für die Menthionin-Produkte von Evonik nichts ändern.
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