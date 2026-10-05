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INDUS verkauft MEWESTA an Lange Gruppe



05.10.2026 / 15:00 CET/CEST

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INDUS verkauft MEWESTA an Lange Gruppe Hersteller von Hydrauliksteuerblöcken mit guten Perspektiven unter neuem Dach

Wachstumspotenzial durch sich ergänzendes Portfolio und regionale Nähe

Verkauf als Teil der aktiven Portfoliosteuerung von EMPOWERING MITTELSTAND Bergisch Gladbach, 5. Oktober 2026 - Die INDUS Holding AG hat 100 % der Anteile an der MEWESTA Hydraulik GmbH & Co. KG an die Lange Beteiligungen GmbH veräußert. Mit dem Eigentümerwechsel erhält der Hersteller von Hydraulikblöcken eine neue langfristige Wachstumsperspektive unter dem Dach eines familiengeführten Industrieunternehmens aus der Region. "Nach fast 30 Jahren unter dem Dach von INDUS beginnt für MEWESTA ein neues Kapitel", sagt Gudrun Degenhart, für das INDUS-Segment Materials Solutions verantwortliche Vorständin. "Wir haben immer gesagt: Wenn ein Unternehmen unter einem anderen Dach bessere Entwicklungschancen hat, dann macht ein Verkauf für beide Seiten Sinn. Ihre industrielle Expertise und die enge regionale Nähe machen die Lange Gruppe so zum richtigen Partner, um die nächste Wachstumsphase von MEWESTA erfolgreich zu gestalten." Die MEWESTA Hydraulik GmbH & Co. KG mit Sitz in Münsingen, Baden-Württemberg, ist auf die Entwicklung und Fertigung von Hydrauliksteuerblöcken für den Maschinen- und Anlagenbau spezialisiert. Das mittelständische Unternehmen erwirtschaftet mit 44 Mitarbeitenden einen jährlichen Umsatz von rund 5 Mio. Euro. Zu den Kunden zählen Hersteller von Werkzeugmaschinen, Kunststoffspritzgussmaschinen, Baumaschinen und Fördertechnikanlagen. MEWESTA gehörte seit 1997 zum INDUS-Beteiligungsportfolio und ist dem Segment Materials Solutions zugeordnet. Die Lange Unternehmensgruppe mit Sitz in Mehrstetten ist ein inhabergeführtes Unternehmen der Metallbearbeitung. Zu den wesentlichen operativen Gesellschaften zählt die Lange GmbH, die auf die Präzisionsfertigung komplexer Bauteile und Gehäuse für den Maschinenbau spezialisiert ist und rund 60 Mitarbeitende beschäftigt. Christine Lange, Geschäftsführerin der Lange Beteiligungen GmbH: "MEWESTA verfügt über hohe Fertigungskompetenz, qualifizierte Mitarbeitende und einen etablierten Kundenstamm. Aufgrund der vergleichbaren Produktionsstrukturen und unserer räumlichen Nähe sehen wir eine ausgezeichnete strategische Passung: Wir führen die Stärken beider Unternehmen zusammen, erweitern unsere Fertigungskapazitäten und erschließen uns so zusätzliche Potenziale." Die Transaktion steht im Einklang mit der INDUS-Unternehmensstrategie EMPOWERING MITTELSTAND, die auf aktives Portfoliomanagement setzt. INDUS-Vorstandsvorsitzender Dr. Johannes Schmidt: "Wir entwickeln Unternehmen langfristig weiter. Aber wir prüfen auch immer wieder kritisch, ob wir für ein Unternehmen noch der beste Eigentümer sind. Das ist für uns Teil des aktiven Portfoliomanagements. Gleichzeitig setzten wir unseren Wachstumskurs fort - wir rechnen damit, die INDUS-Gruppe noch 2026 mit weiteren Zukäufen stärken zu können."



Über INDUS

Seit 1989 wächst INDUS nachhaltig mit einem breiten Portfolio mittelständischer Unternehmen. Die Beteiligungsgesellschaft konzentriert sich auf den Erwerb von Familienunternehmen, die sich durch besondere Engineering-Fähigkeiten auszeichnen, und entwickelt diese international weiter. INDUS stellt sicher, dass die Führungskräfte der Gruppe wie echte Unternehmer handeln, um ihr Geschäft auszubauen. Dabei können sie sich auf die verlässliche Perspektive des langfristigen Investors verlassen. Im deutschsprachigen Mittelstand verwurzelt, besitzt und führt INDUS heute mehr als 40 Portfoliounternehmen mit weltweiten Aktivitäten. Die Mittelstandsgruppe ist seit 1995 an der Frankfurter Börse (SDAX) notiert. Mehr Informationen unter www.indus.eu .



Hinweis:

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren auf der gegenwärtigen Sicht, Erwartungen und Annahmen des Managements der INDUS Holding AG und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Resultate, Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von den darin enthalten ausdrücklichen oder impliziten Aussagen abweichen können. Die INDUS Holding AG übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.



Kontakt:

Nina Wolf

Corporate Communications INDUS Holding AG

Kölner Straße 32

51429 Bergisch Gladbach



Tel: +49 (0) 22 04 / 40 00-73

E-Mail: communications@indus.de

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