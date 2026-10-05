Der Bundestag berät derzeit EEG-Novelle und Netzpaket. Selbsterklärtes Ziel von Union und SPD ist es, mit den Gesetzesentwürfen die Systemkosten der Energiewende zu senken. Der Bundesverband neue Energiewirtschaft (BNE) ist allerdings überzeugt, dass viele Maßnahmen der EEG-Novelle diesem Ziel zuwider laufen - und legt nun fünf eigene Vorschläge vor. Sie sollen Redispatch und Abregelung reduzieren, Strompreisspitzen dämpfen und die EEG-Förderkosten verringern. In Summe lassen sich die Systemkosten damit erheblich reduzieren, ist der Verband überzeugt. Konkret plädiert der BNE unter anderem für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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