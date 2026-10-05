Am vergangenen Donnerstag hat die Bundesnetzagentur die neuen Regel zur Marktintegration von Speichern und Ladepunkten (MiSpeL) der Öffentlichkeit verkündet. Am Freitag erläuterte sie die Regeln und die Veränderungen zum letzten Arbeitsstand der Festlegung in einem Experten-Workshop vor etwa 500 Teiulnehmer. Dabei zeigte sich, dass die Agentur viele Anregungen aus dem Konsultationsprozess aufgegriffen und in die endgültige Fassung übernommen hat. Anlaufphase mindestens 1 Jahr Wie geht es weiter? Nachdem die Festlegung im Amtsblatt veröffentlicht worden ist, wird sie ab 21. Oktober offiziell in ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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