Bern / Neu-Delhi - Das Interesse in Indien zu investieren, ist bei Schweizer Unternehmen enorm, wie Guy Parmelin der Nachrichtenagentur Keystone-SDA am Montag in Neu-Delhi gesagt hat. Der Bundespräsident machte aber keinen Hehl daraus, dass noch einige Probleme gelöst werden müssten. Die Handelskammer Schweiz-Indien hat eine Umfrage bei Schweizer Unternehmen durchgeführt. Rechne man die bereits im vergangenen Jahr getätigten Investitionen, die angekündigten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab