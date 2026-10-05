Frankfurt/Main - Zum Wochenstart ist der Dax nach einem Auf und Ab am Ende wieder etwa beim Ausgangspunkt gelandet. Zum Xetra-Handelsschluss standen 25.254 Punkte auf der Anzeigetafel im Frankfurter Börsensaal und damit 23 Punkte oder 0,1 Prozent mehr als am Freitag.



Anleger schauen mit Argusaugen auf den Ölpreis - und der veränderte sich ebenfalls kaum, legte sogar etwas zu: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Montagnachmittag gegen 17 Uhr deutscher Zeit 102,50 US-Dollar, das waren 29 Cent oder 0,3 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.



Wie die politische Großwetterlage aussieht, ließ sich ganz gut auch an den Einzeltiteln ablesen: Papiere des Rüstungskonzerns Rheinmetall setzten sich an die Spitze der Kursgewinner und legten bis kurz vor Handelsschluss über zwei Prozent zu, gefolgt von GEA und Volkswagen. Deutlich im Minus von ebenfalls rund zwei Prozent und mehr waren Papiere von Bayer, Infineon und Hochtief.



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Montagnachmittag schwächer: Ein Euro kostete 1,1212 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8919 Euro zu haben.





© 2026 dts Nachrichtenagentur