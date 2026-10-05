e.l.f. POP verbindet charakteristische Düfte mit außergewöhnlichen Reisezielen die erste Weihnachtskollektion ist inspiriert von der Arktis

e.l.f. Brands mit den Marken e.l.f. Cosmetics, e.l.f. SKIN und e.l.f. Hair gehört zu e.l.f. Beauty (NYSE: ELF) und nimmt mit e.l.f. POP nun auch Düfte und Körperpflege ins Angebot auf. Die charakteristischen Düfte der neuen Kollektion wecken Assoziationen mit besonderen Orten und schaffen individuelle Sinneserlebnisse. Den Auftakt macht e.l.f. POP: Tromsø, eine limitierte Weihnachtskollektion mit dem Duft "Spicy Bundt Nice", der die winterliche Atmosphäre Tromsøs einfängt.

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e.l.f. Brands is making its move into fragrance and body care with the launch of e.l.f. POP, a new collection that transports consumers to sensorial destinations through signature scents.

Das vollständige e.l.f. POP-Sortiment mit weiteren von Reisezielen inspirierten Düften kommt im Januar 2027 auf den Markt.

Mit e.l.f. POP stellt e.l.f. Brands erneut unter Beweis, wie flexibel das Unternehmen auf die Wünsche seiner Community eingeht. Die Einführung zeigt, wie e.l.f. seinen Ansatz in die Praxis umsetzt: der Community zuhören, von ihr lernen und konsequent auf ihre Wünsche eingehen. Der Name e.l.f. POP ist eine Hommage an Jelly Pop von e.l.f. Cosmetics, eine limitierte Minikollektion mit einem der ersten Düfte der Marke, die sich in der Community großer Beliebtheit erfreuten. Auch der gemeinsam mit H&M Anfang dieses Jahres herausgebrachte Duft in limitierter Auflage geht auf Anregungen aus der Community zurück. Düfte sind weltweit die am schnellsten wachsende Beauty-Kategorie*. 42 Prozent der Menschen, die Parfüm verwenden, achten beim Kauf gezielt auf Düfte, die eine bestimmte Stimmung oder Emotion hervorrufen**.

Passend zur Weihnachtszeit beginnt die Weltreise von e.l.f. POP in Tromsø mit einer neuen Kollektion, die beliebte winterliche Duftnoten aufgreift. Tromsø in Norwegen mit seinen spektakulären Nordlichtern am Winterhimmel ist wie geschaffen für die Weihnachtszeit. Der Duft "Spicy Bundt Nice" der Kollektion e.l.f. POP: Tromsø fängt diese besondere Atmosphäre mit Noten von weihnachtlichem Gewürzkuchen, Orangenschale, Kardamom, Buttercreme, Zedernholz und warmem Moschus ein. Die limitierte Kollektion e.l.f. POP: Tromsø mit würzig-gourmandigem Duft umfasst drei Produkte zu erschwinglichen Preisen: ein Duftspray (13 US-Dollar), eine seidige Körpercreme (13 US-Dollar) und ein Set in Reisegröße (12 US-Dollar).

Um die Atmosphäre von Tromsø über die gesamte Kollektion hinweg erlebbar zu machen, holte e.l.f. zwei norwegische Künstlerinnen für die Gestaltung der Verpackungen und der begleitenden Kampagne ins Boot. Illustratorin Esra Røise entwickelte die visuelle Gestaltung, die sich durch die gesamte Produktlinie zieht. Popkünstlerin SKAAR komponierte den Soundtrack für die Kampagne.

"Mit e.l.f. POP wagen wir den nächsten großen Schritt und erschließen neue Kategorien und kreative Spielräume. Düfte sind eine einzigartige Form des Selbstausdrucks persönlich und individuell. Körperpflege verwandelt die tägliche Routine in einen persönlichen Verwöhnmoment. Jedes Reiseziel, das wir für e.l.f. POP auswählen, soll die Menschen gedanklich an einen Ort versetzen, an dem sie gerne wären, und ganz persönliche, besondere Emotionen wecken", so Oshiya Savur, Chief Marketing Officer bei e.l.f. Brands. "Die ausgewählten Orte schaffen eine Verbindung zu unserer Community. Ihre Impulse haben uns zu den Orten geführt, die diese Kollektion inspiriert haben. Im Kern geht es um die Verbundenheit der Menschen mit einem Ort, ihren Stolz und die Kraft der Gemeinschaft darin liegt für uns die wahre Essenz von e.l.f. POP."

Die Kollektion e.l.f. POP: Tromsø wurde am 4. Oktober 2026 im Rahmen der "Fall Deals for You Days" im TikTok Shop US eingeführt und ist ab heute, dem 5. Oktober 2026, auf elfcosmetics.com und elfcosmetics.co.uk sowie im TikTok Shop UK und TikTok Shop Germany erhältlich. Ab dem 6. Oktober 2026 ist die Kollektion außerdem bei Amazon in den USA, Großbritannien, Deutschland und Kanada erhältlich.

*Mintel: Fragrance Usage Consumer Study, 2025

**NIQ US Beauty Personal Care Mid-Year Review, 2026

Über e.l.f. Brands

e.l.f. Brands ist Teil von e.l.f. Beauty (NYSE: ELF) und umfasst e.l.f. Cosmetics, e.l.f. SKIN und e.l.f. Hair. Die Marken haben den Anspruch, hochwertige Beauty-Produkte für alle zugänglich zu machen und die Welt für jedes Auge, jede Lippe und jedes Gesicht ein Stück besser zu machen. Werteorientiert und ergebnisstark geht e.l.f. Beauty eigene Wege: Das Unternehmen bricht mit Konventionen, prägt Kultur und verbindet Communities durch eine positive Haltung, Inklusivität und Zugänglichkeit. Als mutiger Impulsgeber mit Herz bietet e.l.f. Brands hochwertige Produkte für jeden Geschmack zu erschwinglichen Preisen. Sie sind vegan, entsprechen dem Standard e.l.f. clean und sind von Leaping Bunny und PETA als tierversuchsfrei zertifiziert. e.l.f. Brands setzt bei der Herstellung seiner Produkte auf Fair Trade Certified-zertifizierte Betriebe. Weitere Informationen unter www.elfcosmetics.com.

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