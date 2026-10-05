FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Tesla nach Auslieferungszahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 420 US-Dollar belassen. Der Elektroautobauer habe sowohl die Schätzung des Finanzhauses als auch die Markterwartung übertroffen, schrieb Edison Yu in einer am Montag vorliegenden Nachbetrachtung. Dank Barrabatten auf vorrätige Fahrzeuge habe Tesla in China überdurchschnittlich stark abgeschnitten, zudem hätten die Geschäfte in Europa positiv überrascht. In den USA sei die Nachfrage wohl weiterhin durch das Angebot begrenzt gewesen, wobei die Wartezeiten für das Model Y und das Model Y L bis ins Jahr 2027 reichten./la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 09:01 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: US88160R1014
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 09:01 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: US88160R1014
© 2026 dpa-AFX-Analyser