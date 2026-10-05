Bern / Neu Delhi - Bundespräsident Guy Parmelin hat am Montag zum Start seines dreitägigen Staatsbesuchs in Indien ein Abkommen im Bereich Migration und eines zum Austausch junger Fachkräfte mit Indien abgeschlossen. Ziel der Reise ist es auch, die Verhandlungen für ein neues bilaterales Investitionsschutzabkommen voranzutreiben. Parmelin traf sich am Montag mit der indischen Präsidentin Draupadi Murmu und mit Premierminister Narendra Modi. Das Gespräch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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