Das Angebot geht auf das "Project Hourglass" von Rubrik zurück, eine Allianz, die Unternehmen dabei unterstützt, agentenbasierte KI sicher zu skalieren

LTM, der "Business-Creativity"-Partner der weltweit größten Unternehmen, gab heute die Einführung von BlueVerse AgenTraceIQ bekannt, einem Angebot, das Unternehmen dabei helfen soll, agentenbasierte KI sicher einzuführen und zu skalieren. Durch die Kombination der Rubrik Agent Cloud mit der Expertise von LTM in den Bereichen KI-Governance und Managed Services ermöglicht das Angebot Unternehmen, KI-Agenten zu überwachen, Schutzmaßnahmen zu etablieren und unbeabsichtigte Aktionen von Agenten in geschäftskritischen Umgebungen rückgängig zu machen.

Im Rahmen von Rubriks "Project Hourglass" arbeiten LTM und andere führende globale Systemintegratoren mit Rubrik, dem Unternehmen für Sicherheit und KI-Betrieb, zusammen, um ihren Unternehmenskunden die Rubrik Agent Cloud für "Claude Code" von Anthropic bereitzustellen. Die Zusammenarbeit stärkt die Fähigkeit von Unternehmen, agentenbasierte Systeme mit der erforderlichen Sicherheit, Governance und Ausfallsicherheit in großem Maßstab einzuführen.

"Da KI-Agenten zunehmend autonom agieren, steht bei der Unternehmenssicherheit und -ausfallsicherheit mehr denn je auf dem Spiel. Gemeinsam mit LTM befähigen wir Unternehmen, von einem reaktiven Risikomanagement zu einem proaktiven, sicheren Rahmenwerk überzugehen, und stellen so sicher, dass sie mit KI zügig innovativ sein können, ohne ihre betriebliche Integrität zu gefährden." Alok Agrawal, Chief Solutions Officer bei Rubrik.

Da KI-Agenten zunehmend in Unternehmensabläufe eingebettet werden, benötigen Unternehmen einen strukturierten Ansatz für das Management von Risiken, Verantwortlichkeiten und der Betriebskontinuität. Eine Skalierung über die Experimentierphase hinaus erfordert eine bessere Überwachung des Agentenverhaltens, eine strengere Durchsetzung von Richtlinien und die Fähigkeit, bei unerwarteten Ergebnissen schnell zu reagieren.

BlueVerse AgenTraceIQ begegnet diesen Herausforderungen durch ein integriertes Rahmenwerk, das die Beobachtbarkeit, Governance und Ausfallsicherheit von Agenten vereint. Das Angebot basiert auf der Rubrik Agent Cloud und wird über das governance-orientierte Servicemodell von LTM umgesetzt. Es vereint unternehmensgerechte Beratungs-, Bereitstellungs- und Managed Services, um eine verantwortungsvolle Einführung von KI in großem Maßstab zu unterstützen.

Die Lösung bietet kontinuierliche Transparenz über die Aktivitäten der Agenten, setzt richtliniengesteuerte Kontrollen und Zero-Trust-Zugriff durch und ermöglicht die schnelle Wiederherstellung von Systemen, Daten, Konfigurationen und Repositorys nach unbeabsichtigten oder zerstörerischen Aktionen. Durch die Verknüpfung von Agentenaktionen mit Eingabeaufforderungen, Plänen und Tool-Interaktionen verbessert es die Erklärbarkeit, Nachvollziehbarkeit und Ursachenanalyse. BlueVerse AgenTraceIQ unterstützt führende Agenten-Ökosysteme, darunter Microsoft Copilot Studio, Salesforce Agentforce, Amazon Bedrock, Anthropic Claude und maßgeschneiderte Frameworks.

"Agentenbasierte KI verändert den Unternehmensbetrieb rasant, doch die skalierte Einführung erfordert mehr als nur den Einsatz intelligenter Agenten. Unternehmen müssen in der Lage sein, das Verhalten von Agenten zu verstehen, Verantwortlichkeiten festzulegen und schnell zu reagieren, wenn unerwartete Ergebnisse auftreten. Gemeinsam mit Rubrik hilft BlueVerse AgenTraceIQ Unternehmen dabei, den Schritt vom Experimentieren hin zu vertrauenswürdigen KI-Abläufen im Produktionsmaßstab zu vollziehen", sagte Krishnan Iyer, Chief Growth Officer bei LTM.

Das Angebot umfasst zudem KI-Resilienz-Bewertungen, die Konzeption von Governance-Frameworks, Bereitstellungs- und Integrationsdienste sowie Managed Governance Operations und unterstützt Unternehmen dabei, unternehmensreife Betriebsmodelle für agentenbasierte KI zu etablieren. Durch die Kombination der Technologie von Rubrik mit der Expertise von LTM im Bereich der KI-Transformation ermöglicht BlueVerse AgenTraceIQ Unternehmen, die Einführung zu beschleunigen, die Compliance-Bereitschaft zu stärken und die betriebliche Sicherheit zu verbessern, während KI zunehmend im gesamten Unternehmen verankert wird.

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Informationen zu LTM

LTM ein Unternehmen der Larsen Toubro Group ist ein KI-orientiertes, weltweit tätiges Technologie-Dienstleistungsunternehmen und der "Business-Creativity"-Partner der weltweit größten Unternehmen. Wir verbinden menschliche Erkenntnisse mit intelligenten Systemen, um unseren Kunden dabei zu helfen, an der Schnittstelle von Technologie und Fachwissen einen höheren Mehrwert zu schaffen. Unsere Kompetenzen umfassen integrierte Betriebsabläufe, Transformation und Business-KI und ermöglichen so neue Arbeitsweisen, neue Produktivitätsparadigmen und neue Wege zur Wertschöpfung. Gemeinsam mit über 87.000 Mitarbeitern in 40 Ländern und unserem globalen Partnernetzwerk übernimmt LTM die Verantwortung für die Ergebnisse seiner Kunden und hilft ihnen dabei, den Markt nicht nur zu übertreffen, sondern ihn neu zu gestalten. Erfahren Sie mehr unter LTM.com.

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