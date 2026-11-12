LTM, Business Creativity-Partner der weltweit größten Unternehmen, teilte heute mit, dass seine proprietäre KI-gestützte Lösung zur Quantenfehlerminderung AI-QEM ab sofort im IBM Quantum Functions Catalog verfügbar ist. Damit ist LTM der weltweit erste Global Systems Integrator (GSI), der eine Funktion im Katalog veröffentlicht hat.

Der IBM Quantum Functions Catalog vereint Quantensoftware-Dienste verschiedener Partner, die Arbeitsabläufe im Quantencomputing vereinfachen. Damit können Forschende und Unternehmen Quantenexperimente für die Algorithmenentwicklung und die Erprobung von Anwendungsprototypen effizienter durchführen. AI-QEM ist als Circuit Function verfügbar. Nutzer entsprechender IBM-Quantum-Zugangspläne können die Fehlerminderungstechnologie von LTM damit direkt in ihre Qiskit-Workflows einbinden.

Quantencomputer sind von Natur aus anfällig für Rauschen und Fehler, die die Rechenergebnisse beeinträchtigen können. Herkömmliche Verfahren zur Fehlerminderung erfordern häufig zusätzliche Ausführungen von Quantenschaltkreisen, mehr Rechenzeit auf dem Quantenprozessor oder Hilfsqubits. AI-QEM nutzt dagegen fortschrittliche KI-Modelle: Sie erlernen gerätespezifische Fehlermuster und korrigieren diese in der klassischen Nachverarbeitung. Damit lassen sich genauere Ergebnisse erzielen, ohne zusätzliche Rechenzeit auf der Quantum Processing Unit (QPU), wiederholte Ausführungen von Schaltkreisen oder weitere Qubits zu benötigen. Das hilft, Kosten und Komplexität bei der Durchführung praktisch nutzbarer Quantenexperimente zu reduzieren.

Die Funktion wurde auf Quantencomputern von IBM anhand von Schaltkreisen unterschiedlicher Größe und Komplexität validiert, darunter in Experimenten mit mehr als 100 Qubits.

"Die Aufnahme von AI-QEM von LTM in den IBM Quantum Functions Catalog zeigt, dass unsere Ökosystempartner eine immer wichtigere Rolle dabei übernehmen, die Werkzeuge für die Quantencomputing-Community weiterzuentwickeln und das Angebot auszubauen. Mit der AI-QEM-Funktion können unsere Nutzer Fehler bei der Entwicklung von Algorithmen und Anwendungen schneller und mit weniger Ressourcen reduzieren", berichtet Scott Crowder, Vice President, IBM Quantum Adoption and Business Development.

LTM treibt den Praxiseinsatz von Quantentechnologien in verschiedenen Branchen weiter voran. Dazu gehören Lösungen zur Quantenoptimierung für einen weltweit führenden Versicherungskonzern, hybrides Quanten-Machine-Learning für den Betrieb kritischer Infrastrukturen sowie Sicherheitsprogramme, mit denen sich Finanzdienstleister und Versicherungen auf die Umstellung auf Post-Quanten-Kryptografie vorbereiten können.

Informationen zu LTM

LTM ein Unternehmen der Larsen Toubro Group ist ein weltweit tätiger Technologiedienstleister mit Schwerpunkt auf KI und Business Creativity-Partner der weltweit größten Unternehmen. Wir verbinden menschliches Fachwissen mit intelligenten Systemen und helfen unseren Kunden, durch das Zusammenspiel von Technologie und Branchenkompetenz einen höheren Mehrwert zu schaffen. Unser Leistungsspektrum reicht von integrierten Betriebsabläufen über Transformation bis hin zu Business-KI. So eröffnen wir neue Möglichkeiten der Zusammenarbeit, der Produktivitätssteigerung und der Wertschöpfung. Mit mehr als 87.000 Mitarbeitenden in 40 Ländern und einem weltweiten Partnernetzwerk übernimmt LTM Verantwortung für die Ergebnisse seiner Kunden. Dabei unterstützt das Unternehmen sie nicht nur darin, besser als der Markt abzuschneiden, sondern diesen aktiv neu zu gestalten ("Outcreate"). Weitere Informationen erhalten Sie unter LTM.com.

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