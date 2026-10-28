LTM, der Partner für "Business Creativity" der weltweit größten Unternehmen, gab heute den Start von GCC Origin bekannt, einer speziellen Geschäftseinheit, die Unternehmen beim Aufbau, Betrieb, der Skalierung und der Transformation von Global Capability Centers in Indien unterstützt.

Da sich die Anforderungen an GCC im Zeitalter der KI weiterentwickeln, streben Unternehmen nach mehr Skalierbarkeit, Geschwindigkeit und Integration. GCC Origin steht für die Weiterentwicklung der GCC-Strategie von LTM, um diesen sich wandelnden Anforderungen gerecht zu werden. Als eigenständiger Geschäftsbereich innerhalb von LTM wird GCC Origin über eigene Führungs-, Vertriebs- und Umsetzungsteams, spezialisiertes Fachwissen sowie erhebliche Investitionen verfügen. LTM hat Shailendra Singh zum Leiter des Geschäftsbereichs ernannt; er berichtet an Venu Lambu, Chief Executive Officer und Managing Director von LTM.

GCC Origin vereint Strategie, KI, Technologie, Talente, Infrastruktur, Betrieb und Partnerschaften im Ökosystem unter einem integrierten Modell. Das Angebot umfasst Standortauswahl, Arbeitsplatzgestaltung und Infrastruktur, Betriebsbereitschaft sowie schlüsselfertige Einrichtungen in Tier-1- und Tier-2-Städten und wird von BlueVerse, dem agentenbasierten KI-Ökosystem von LTM, unterstützt, um Unternehmen dabei zu helfen, neue GCCs aufzubauen und bestehende so umzugestalten, dass sie von Grund auf KI-fähig sind.

"Die Rolle des GCC hat sich gewandelt. Unternehmen richten sie nicht mehr ein, um Kosten zu senken, sondern wollen, dass sie vom ersten Tag an Mehrwert schaffen und über Fähigkeiten verfügen, die das Geschäft prägen. Das bedeutet zunehmend KI. GCC Origin ist auf diesen Wandel ausgelegt und unterstützt Unternehmen dabei, GCCs zu schaffen, die von Grund auf agentenbasiert konzipiert sind. Dank seines modularen Modells können Kunden GCCs entsprechend ihren Prioritäten aufbauen, betreiben und transformieren, was den Weg von der Einrichtung bis zum geschäftlichen Mehrwert beschleunigt", sagte Venu Lambu, Chief Executive Officer und Managing Director bei LTM.

GCC Origin bietet einen komponentenbasierten Servicekatalog, aus dem Unternehmen je nach Reifegrad und Umfang ihres GCC die passenden Funktionen auswählen können. Je nach Eigentums- und Betriebsmodell können sie sich für den gesamten GCC-Lebenszyklus oder für einzelne Dienstleistungen entscheiden, darunter "Assisted GCC", "Build-Operate-Transform-Transfer", "Virtual GCC", Joint Ventures, Personalaufstockung sowie "Hire-Operate-Transfer". Zu den Dienstleistungen von GCC Origin gehören:

Konzeption und Beratung: GCC Origin berät bei der GCC-Strategie, der Standortwahl und dem Beteiligungsmodell und entwirft den Betriebsplan, das Governance-Rahmenwerk sowie das für jedes Unternehmen am besten geeignete Geschäfts- und Eigentumsmodell.

GCC Origin berät bei der GCC-Strategie, der Standortwahl und dem Beteiligungsmodell und entwirft den Betriebsplan, das Governance-Rahmenwerk sowie das für jedes Unternehmen am besten geeignete Geschäfts- und Eigentumsmodell. Talent, Weiterbildung und Personalentwicklung: Die KI-gestützten Plattformen von LTM, darunter "Talent Pool Radar", "TalentInsights" und "LTM Shoshin", unterstützen die Personalbeschaffung, das Talentmanagement und die kontinuierliche Weiterqualifizierung. Diese Plattformen helfen den GCC-Teams dabei, im Zuge ihres Wachstums Branchenwissen, technologisches Fachwissen und Soft Skills aufzubauen.

Die KI-gestützten Plattformen von LTM, darunter "Talent Pool Radar", "TalentInsights" und "LTM Shoshin", unterstützen die Personalbeschaffung, das Talentmanagement und die kontinuierliche Weiterqualifizierung. Diese Plattformen helfen den GCC-Teams dabei, im Zuge ihres Wachstums Branchenwissen, technologisches Fachwissen und Soft Skills aufzubauen. KI-Agenten und -Studios, Automatisierung und Innovation: LTMs BlueVerse bietet mehr als 300 vorgefertigte, branchenspezifische KI-Agenten sowie maßgeschneiderte Agenten. KI-Kompetenzzentren, "Innovation-as-a-Service" und die "Automate"-Suite, die auf Agent Next basiert, helfen GCCs dabei, KI in alle Betriebsabläufe zu integrieren und Reibungsverluste zu reduzieren, um die Produktivität zu steigern und die Lieferzeiten zu verkürzen. Unternehmen erhalten zudem Zugang zu den speziell entwickelten KI-Studios von LTM in den USA, Europa und Indien.

LTMs BlueVerse bietet mehr als 300 vorgefertigte, branchenspezifische KI-Agenten sowie maßgeschneiderte Agenten. KI-Kompetenzzentren, "Innovation-as-a-Service" und die "Automate"-Suite, die auf Agent Next basiert, helfen GCCs dabei, KI in alle Betriebsabläufe zu integrieren und Reibungsverluste zu reduzieren, um die Produktivität zu steigern und die Lieferzeiten zu verkürzen. Unternehmen erhalten zudem Zugang zu den speziell entwickelten KI-Studios von LTM in den USA, Europa und Indien. Betrieb und Transformation: LTM verwaltet IT- und Geschäftsabläufe, Übergangsprozesse, Governance, Wissensmanagement, Finanzen, Steuern, Gehaltsabrechnung und Arbeitsplatzdienstleistungen.

LTM verwaltet IT- und Geschäftsabläufe, Übergangsprozesse, Governance, Wissensmanagement, Finanzen, Steuern, Gehaltsabrechnung und Arbeitsplatzdienstleistungen. Übertragung: Strukturierte Übertragung von Talenten, Technologie, Wissen, Infrastruktur, Fähigkeiten und operativer Verantwortung, abgestimmt auf das vom Unternehmen bevorzugte GCC-Modell und dessen Reifegrad.

Informationen zu LTM

LTM, ein Unternehmen der Larsen Toubro Group, ist ein KI-orientiertes globales Technologie-Dienstleistungsunternehmen und der Partner für Business Creativity der weltweit größten Unternehmen. Wir verbinden menschliche Erkenntnisse mit intelligenten Systemen, um Kunden dabei zu unterstützen, an der Schnittstelle von Technologie und Fachkompetenz einen höheren Mehrwert zu schaffen. Unsere Kompetenzen umfassen integrierte Betriebsabläufe, Transformation und Business-KI und ermöglichen so neue Arbeitsweisen, neue Produktivitätsparadigmen und neue Wege zur Wertschöpfung. Gemeinsam mit über 88.000 Mitarbeitern in 40 Ländern und unserem globalen Partnernetzwerk übernimmt LTM die Verantwortung für die Ergebnisse seiner Kunden und hilft ihnen dabei, den Markt nicht nur zu übertreffen, sondern ihn neu zu gestalten. Lesen Sie mehr unter LTM.com.

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