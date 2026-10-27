LTM, Business Creativity-Partner der weltweit größten Unternehmen, hat einen strategischen Auftrag von einem großen, international tätigen Bank- und Finanzdienstleister erhalten. Damit baut LTM seine Position als verlässlicher Technologie- und Transformationspartner führender Finanzinstitute weiter aus. Der auf zwei Jahre angelegte Auftrag wird bereits umgesetzt und kann um ein weiteres Jahr verlängert werden. Sein potenzielles Volumen beläuft sich auf bis zu 100 Millionen US-Dollar.

Der Auftrag zeigt, wie sich die Zusammenarbeit zwischen LTM und dem Kunden weiterentwickelt. LTM übernimmt eine wachsende Rolle bei der Umsetzung strategischer Technologieprogramme und unterstützt den Kunden dabei, die Zahl seiner Dienstleister unternehmensweit zu reduzieren. Als bevorzugter Partner wird LTM im Rahmen der Vereinbarung die strategischen Technologieanforderungen in wichtigen Bereichen der Vermögensverwaltung, des Privatkundengeschäfts und der globalen Unternehmensfunktionen bündeln und entsprechende Lösungen umsetzen.

Dabei stützt sich LTM auf seine umfassende Branchenkenntnis im Bankwesen, seine technische Entwicklungskompetenz und seine weltweiten Umsetzungskapazitäten, um die technologischen Transformationsvorhaben des Kunden in großem Maßstab voranzubringen.

Der Auftrag bekräftigt das Ziel von LTM, langfristige strategische Partnerschaften mit internationalen Finanzinstituten aufzubauen und mit Technologie-, Entwicklungs- und Transformationsdienstleistungen messbare Geschäftsergebnisse zu erzielen. LTM verbindet Branchenkenntnis mit KI-gestützter Entwicklungskompetenz und hilft seinen Kunden, produktiver zu arbeiten, ihre Modernisierungsvorhaben schneller umzusetzen und KI umfassender in ihre Geschäftsprozesse zu integrieren.

Über LTM

LTM, ein Unternehmen der Larsen Toubro Group, ist ein weltweit tätiger Technologiedienstleister mit Schwerpunkt auf KI und Business Creativity-Partner der weltweit größten Unternehmen. Wir verbinden das Wissen und die Erfahrung von Menschen mit intelligenten Systemen. So helfen wir unseren Kunden, Technologie und Branchenkompetenz gewinnbringend zusammenzuführen. Unser Leistungsspektrum reicht von integrierten Betriebsprozessen über Transformation bis hin zu Business AI. Damit ermöglichen wir neue Arbeitsweisen, schaffen neue Ansätze für mehr Produktivität und erschließen zusätzliche Wege der Wertschöpfung. Mit mehr als 88.000 Mitarbeitenden in 40 Ländern und einem weltweiten Partnernetzwerk übernimmt LTM Verantwortung für die Geschäftsergebnisse seiner Kunden und hilft ihnen dabei, den Markt nicht nur zu übertreffen, sondern ihn neu zu gestalten ganz im Sinne von "Outcreate it". Weitere Informationen unter LTM.com.

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