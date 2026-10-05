Weiterhin genießt TESLA Pionierstatus und seit Donnerstag (Schlusskurs) legte die Marktkapitalisierung ca. 6,5 % bzw. 90 Mrd. $ zu. Nur zur Orientierung: Für FERRARI wird aktuell 55 Mrd. € Börsenwert angezeigt, für BMW 33 Mrd. €.
Gefeiert wurde der Inhalte einer Routinemeldung. Die Auslieferungszahl lag 2,1 % tiefer als im vorjährigen Q3. Für Freude sorgte, dass die 486.532 Einheiten den letzten Erwartungsstand der Analysten um 5,3 % übertroffen hat.
Wenn am gleichen Tag berichtet wird, dass in Argentinien eine China-Auto-Expo erfolgt, und auch ein wenig gehypt wird, ist ein Hinweis gestattet. TESLA wird im Oktober noch den genaueren Quartalsbericht nachschieben. Die regionalen Unterschiede der Entwicklung gehören dann ebenso unter die Lupe wie die genannten Ursachen für den auf 1,7 % gesunkenen Anteil der sonstigen Fahrzeuge am Auslieferungsvolumen. Im Q1 lag dieser noch bei 4,5 % und im Vorjahres-Q3 bei 3,2 %. Ansonsten: Herzlichen Glückwunsch, dass mit dem Gesamtvolumen die Erwartung getoppt wurde!
Helmut Gellermann
Gefeiert wurde der Inhalte einer Routinemeldung. Die Auslieferungszahl lag 2,1 % tiefer als im vorjährigen Q3. Für Freude sorgte, dass die 486.532 Einheiten den letzten Erwartungsstand der Analysten um 5,3 % übertroffen hat.
Wenn am gleichen Tag berichtet wird, dass in Argentinien eine China-Auto-Expo erfolgt, und auch ein wenig gehypt wird, ist ein Hinweis gestattet. TESLA wird im Oktober noch den genaueren Quartalsbericht nachschieben. Die regionalen Unterschiede der Entwicklung gehören dann ebenso unter die Lupe wie die genannten Ursachen für den auf 1,7 % gesunkenen Anteil der sonstigen Fahrzeuge am Auslieferungsvolumen. Im Q1 lag dieser noch bei 4,5 % und im Vorjahres-Q3 bei 3,2 %. Ansonsten: Herzlichen Glückwunsch, dass mit dem Gesamtvolumen die Erwartung getoppt wurde!
Helmut Gellermann
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