Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Montag leicht zugelegt. Damit knüpfte der Leitindex SMI an die Kursgewinne vom vergangenen Wochenschluss an. Die Gewinne verteilten sich auf unterschiedliche Branchen. Als massgeblich nannten Börsianer den am vergangenen Freitag veröffentlichten US-Arbeitsmarktbericht. Mit den schwächer als erwartet ausgefallenen Daten hätten sich die akuten Zinssorgen und die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung durch das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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