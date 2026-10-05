Frankfurt/Main - Die Schriftstellerin Shida Bazyar bekommt den Deutschen Buchpreis für ihren Roman "Die Lücken". Das wurde am Montag vor Start der Frankfurter Buchmesse bekannt gegeben.
Shida Bazyar bringe "verschwiegene Kapitel deutscher Vergangenheit zur Sprache", hieß es von der Jury. "Die Lücken" erzählt von jüdischen Familien, von NS-Profiteuren sowie von kurdischen und iranischen Menschen, die in Deutschland Schutz und Zuflucht suchen.
Bazyar wurde 1988 in Rheinland-Pfalz als Kind politischer Aktivisten geboren, die kurz zuvor vor der Islamischen Revolution aus dem Iran geflohen waren. Sie studierte Kreatives Schreiben und Kulturjournalismus in Hildesheim. 2016 wurde ihr Debütroman "Nachts ist es leise in Teheran" veröffentlicht. Bereits dieses Werk wurde mit mehreren Preisen ausgezeichnet.
Shida Bazyar bringe "verschwiegene Kapitel deutscher Vergangenheit zur Sprache", hieß es von der Jury. "Die Lücken" erzählt von jüdischen Familien, von NS-Profiteuren sowie von kurdischen und iranischen Menschen, die in Deutschland Schutz und Zuflucht suchen.
Bazyar wurde 1988 in Rheinland-Pfalz als Kind politischer Aktivisten geboren, die kurz zuvor vor der Islamischen Revolution aus dem Iran geflohen waren. Sie studierte Kreatives Schreiben und Kulturjournalismus in Hildesheim. 2016 wurde ihr Debütroman "Nachts ist es leise in Teheran" veröffentlicht. Bereits dieses Werk wurde mit mehreren Preisen ausgezeichnet.
© 2026 dts Nachrichtenagentur