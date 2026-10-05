Paris / London / Zürich - Europas wichtigste Aktienmärkte haben zum Wochenstart etwas zugelegt. Die Börsen der Euroregion wurden allerdings von zunehmendem Misstrauen in die Kreditwürdigkeit einiger Mitgliedsländer belastet. Dies liess die Anleihenrenditen steigen und drückte den Euro auf den tiefsten Stand seit Mai 2025. Auch die anhaltend hohen Ölpreise bremsten das Kaufinteresse. Der Leitindex der Eurozone, der EuroStoxx 50, schloss am Montag ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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