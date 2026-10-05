Berlin - Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) verliert seinen Staatssekretär Jochen Flasbarth. In einer Mail des Ministers an die Mitarbeiter des Bundesumweltministeriums (BMUKN) heißt es: "Jochen Flasbarth hat mich darüber informiert, dass er das BMUKN verlassen und im nächsten Jahr zur European Climate Foundation wechseln wird." Das "Handelsblatt" berichtet darüber.
Flasbarth war knapp neun Jahre beamteter Staatssekretär im Umweltministerium, unterbrochen von vier Jahren als Staatssekretär im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ). Umweltminister Schneider bezeichnet ihn in seiner Mail als "Urgestein der deutschen Umwelt- und Klimapolitik". Er habe in den zurückliegenden Jahrzehnten die deutsche, europäische und internationale Umwelt- und Klimapolitik "auf einzigartige Weise" geprägt.
Flasbarth wird das Ministerium bereits kurzfristig verlassen. Nachfolgerin wird Heike Henn, die zuletzt Abteilungsleiterin für Internationale Klimapolitik im BMUKN war. "Sie kennt das Haus, seine Themen und seine Arbeitsweise und wird ihre eigene Erfahrung und Perspektive in diese wichtige Aufgabe einbringen", schreibt Schneider. Henn übernimmt den Posten in einer für das Ministerium wichtigen Zeit: Am 9. November beginnt die 31. Klimakonferenz der Vereinten Nationen in der Türkei.
Flasbarth war knapp neun Jahre beamteter Staatssekretär im Umweltministerium, unterbrochen von vier Jahren als Staatssekretär im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ). Umweltminister Schneider bezeichnet ihn in seiner Mail als "Urgestein der deutschen Umwelt- und Klimapolitik". Er habe in den zurückliegenden Jahrzehnten die deutsche, europäische und internationale Umwelt- und Klimapolitik "auf einzigartige Weise" geprägt.
Flasbarth wird das Ministerium bereits kurzfristig verlassen. Nachfolgerin wird Heike Henn, die zuletzt Abteilungsleiterin für Internationale Klimapolitik im BMUKN war. "Sie kennt das Haus, seine Themen und seine Arbeitsweise und wird ihre eigene Erfahrung und Perspektive in diese wichtige Aufgabe einbringen", schreibt Schneider. Henn übernimmt den Posten in einer für das Ministerium wichtigen Zeit: Am 9. November beginnt die 31. Klimakonferenz der Vereinten Nationen in der Türkei.
© 2026 dts Nachrichtenagentur