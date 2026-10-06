Kundenbindungsplattform für ihre Fähigkeit ausgezeichnet, vernetzte, KI-gesteuerte Kundenerlebnisse zu gestalten

Die nächste Phase des Kundenerlebnisses hängt davon ab, wie gut es Marken gelingt, Kundendaten in relevante Kommunikation, Maßnahmen in Echtzeit und einen verantwortungsvollen, bewährten Einsatz von KI umzusetzen. CSG und Netcracker Technology gaben heute bekannt, dass CSG im Bericht The Forrester Wave: Customer Journey Orchestration Platforms, Q3 2026 als Leader ausgezeichnet wurde und bei 19 von 23 Forrester Wave-Kriterien die höchstmögliche Punktzahl erzielte. CSG Xponent, eine erstklassige Plattform für Kundenbindung, unterstützt Marken dabei, zeitnahe und relevante Kommunikation zu gestalten, die Kunden zum Handeln anregt, die Kundenbindung stärkt und messbare Geschäftsergebnisse fördert.

In dem Bericht The Forrester Wave: Customer Journey Orchestration Platforms heißt es: "CSG erzielt hervorragende Bewertungen in den Kernbereichen Journey-Intelligence und Orchestrierung, die diesen Markt prägen. Dank seiner exzellenten Funktionen zur Journey-Simulation, prädiktiven Analyse und Entscheidungsfindung können Unternehmen wahrscheinliche Ergebnisse bewerten, bevor sie Änderungen an laufenden Customer Journeys vornehmen, was die Entscheidungssicherheit erhöht und das operative Risiko verringert."

Kunden erwarten einfachere Nutzererlebnisse, klarere Kommunikation und verantwortungsbewusste KI, die sie vertrauensvoll nutzen können. Xponent vereint die Steuerung von Customer Journeys, das Kundenkommunikationsmanagement (CCM) und kontrollierte KI, um Marken dabei zu unterstützen, diese Erwartungen zu erfüllen. In den vergangenen sechs Monaten wurde die Plattform als:

Leader in der Kategorie G2's Fall 2026 CCM Software ausgezeichnet ein direktes Ergebnis des positiven Kundenfeedbacks hinsichtlich der Benutzerfreundlichkeit, Flexibilität und nachweisbaren Ergebnisse der Plattform.

in der Kategorie G2's Fall 2026 CCM Software ausgezeichnet ein direktes Ergebnis des positiven Kundenfeedbacks hinsichtlich der Benutzerfreundlichkeit, Flexibilität und nachweisbaren Ergebnisse der Plattform. Leader in der QKS SPARK Matrix for CCM, Q3 2026 ausgezeichnet, was die Entwicklung von CCM zu einer strategischen Ebene widerspiegelt, die intelligente, geregelte und messbare Kundenerlebnisse ermöglicht.

in der QKS SPARK Matrix for CCM, Q3 2026 ausgezeichnet, was die Entwicklung von CCM zu einer strategischen Ebene widerspiegelt, die intelligente, geregelte und messbare Kundenerlebnisse ermöglicht. Gewinner des 2026 AI Breakthrough Award in der Kategorie "KI-basierte Finanzdienstleistungslösung des Jahres" ausgezeichnet. Damit wird unsere Arbeit gewürdigt, mit der wir führende Finanzdienstleister dabei unterstützen, intelligente und benutzerfreundliche Kundenerlebnisse zu schaffen.

des 2026 AI Breakthrough Award in der Kategorie "KI-basierte Finanzdienstleistungslösung des Jahres" ausgezeichnet. Damit wird unsere Arbeit gewürdigt, mit der wir führende Finanzdienstleister dabei unterstützen, intelligente und benutzerfreundliche Kundenerlebnisse zu schaffen. Gewinner der Business Intelligence Group 2026 Artificial Intelligence Excellence Awards ausgezeichnet, womit unser Ansatz für praktische, regulierte KI gewürdigt wird, der das Vertrauen und die Loyalität der Kunden gewinnt.

"Marken verfügen über mehr Kundendaten und mehr Kommunikationskanäle, dennoch sehen sich Kunden nach wie vor mit verwirrenden Botschaften und unnötigen Schritten konfrontiert", sagte Katie Costanzo, Leiterin des Bereichs Customer Experience bei CSG. "Deshalb ist die Koordination der Kundenreise heute so entscheidend sie ermöglicht es Marken, dieses Wissen in die Tat umzusetzen, sodass sie Kundenbedürfnisse früher erkennen, klar kommunizieren und dem Kunden ein müheloses Erlebnis bieten können. Wir freuen uns sehr, dass die Wirkung von CSG/Netcracker Xponent in den renommiertesten Analystenberichten und Auszeichnungen der Branche gewürdigt wird, da wir Marken dabei unterstützen, klare Kommunikation in messbare Geschäftsergebnisse umzuwandeln."

"KI-gesteuerte Customer-Journey-Orchestrierung, intelligente Steuerung und Entscheidungsfindung in Echtzeit definieren die Art und Weise neu, wie Marken mit ihren Kunden interagieren", sagte Bob Titus, Chief Technology Officer bei Netcracker Technology. "CSG/Netcracker Xponent unterstützt Marken dabei, über isolierte Interaktionen hinauszugehen, indem es Maßnahmen über die gesamte Customer Journey hinweg koordiniert und mit messbaren Geschäftsergebnissen verknüpft von gesteigerter Kundenbindung und höheren Umsätzen bis hin zu größerer betrieblicher Effizienz. Die Anerkennung, die wir von führenden Analystenhäusern und durch Branchenauszeichnungen erhalten haben, unterstreicht den Wert des Einsatzes von KI in Verbindung mit der erforderlichen Governance und Intelligenz, um das Kundenerlebnis in einen strategischen Geschäftsvorteil zu verwandeln."

CSG/Netcracker Xponent verknüpft Kundenprofile, Customer-Journey-Analysen, Echtzeit-Entscheidungsprozesse und Omnichannel-Kommunikation, um die Kundenerlebnisse über die gesamte Customer Journey hinweg zu koordinieren. In dem Bericht The Forrester Wave: Customer Journey Orchestration Platforms erhielt Xponent in 19 Kriterien die höchstmögliche Punktzahl, darunter "Predictive Journey Intelligence", "Analyse des Journey-Erfolgs und der geschäftlichen Auswirkungen" sowie "KI-Framework, Governance und Verantwortlichkeit".

Lesen Sie den vollständigen Forrester-Bericht und erfahren Sie, wie CSG/Netcracker Marken in verschiedenen Märkten dabei unterstützt, Kundenerlebnisse zu gestalten, die die Kundenbindung fördern.

Forrester unterstützt keine der in seinen Forschungsberichten genannten Unternehmen, Produkte, Marken oder Dienstleistungen und empfiehlt niemandem, sich aufgrund der in diesen Berichten enthaltenen Bewertungen für die Produkte oder Dienstleistungen eines bestimmten Unternehmens oder einer bestimmten Marke zu entscheiden. Die Informationen basieren auf den besten verfügbaren Quellen. Meinungen spiegeln die Einschätzung zum jeweiligen Zeitpunkt wider und können sich ändern. Dieser Bericht ist Teil einer umfassenderen Sammlung von Forrester-Ressourcen, darunter interaktive Modelle, Rahmenkonzepte, Tools, Daten und Zugang zu Analystenempfehlungen. Weitere Informationen zur Objektivität von Forrester finden Sie hier

Über CSG/Netcracker Technology

CSG/Netcracker, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der NEC Corporation, unterstützt Unternehmen bei ihrer Transformation und ihrem Wachstum, indem es bessere Kundenerlebnisse schafft, die es Menschen und Unternehmen erleichtern, mit den für sie wichtigsten Dienstleistungen in Kontakt zu treten, diese zu nutzen und zu bezahlen. Wir vereinen sich ergänzende Kompetenzen in den Bereichen KI-gestützte Betriebsabläufe, Kundenbindung, Monetarisierung, Abrechnung und Zahlungsverkehr. Unsere KI-gestützten digitalen Plattformen und unsere fundierte Branchenexpertise unterstützen Unternehmen dabei, ihre Betriebsabläufe zu modernisieren, das Kundenerlebnis zu verbessern, den Umsatz zu optimieren und das Wachstum zu beschleunigen. Zusammen ermöglichen diese Kompetenzen es Unternehmen, bei jeder Interaktion eine dauerhafte Kundenbindung aufzubauen.

Besuchen Sie csgi.com und netcracker.com, um mehr zu erfahren.

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