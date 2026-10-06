Volvo hält mehrere Antriebe offen: Wie der Wettbewerb den E-Lkw-Markt verändert - und wo Janus Electric ansetzt

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Europas Lkw-Markt steht vor einer Richtungsentscheidung. Batterieelektrische Fahrzeuge gewinnen an Bedeutung, während etablierte Hersteller zugleich Wasserstoff und weitere Antriebsmöglichkeiten entwickeln. Für Flottenbetreiber entsteht daraus eine praktische Frage: Welche Lösung passt zu ihren Transportaufgaben und lässt sich wirtschaftlich betreiben?

Volvo Group (ISIN: SE0000115446) will sich dabei mehrere Wege offenhalten. Konzernchef Martin Lundstedt warnte gegenüber der Financial Times auf der IAA Transportation davor, bereits einen technologischen Gewinner festzulegen. Die Voraussetzungen unterschieden sich auch zwischen Ländern.

Neue Wettbewerber erhöhen den Kostendruck

Nach dem FT-Bericht drängen chinesische Anbieter und Tesla stärker in den europäischen Markt für elektrische Schwerlastfahrzeuge. Sany verfolgt demnach das Ziel, seine Elektro-Lkw preislich unter vergleichbaren europäischen Angeboten zu positionieren.

Die Diskussion reicht damit über die Wahl des Antriebs hinaus. Hersteller müssen Fahrzeuge anbieten, die für Kunden finanziell und betrieblich überzeugen. Für etablierte Anbieter wächst der Druck, technische Entwicklung und wettbewerbsfähige Kosten zusammenzubringen.

Aus Sicht einer Spedition entscheidet letztlich das Zusammenspiel von Anschaffung, Energieversorgung, Wartung und verfügbarer Einsatzzeit. Eine neue Technologie muss sich im täglichen Geschäft bewähren.

Ein zusätzlicher Weg führt über vorhandene Fahrzeuge

Neben dem Wettbewerb um neue Lkw stellt sich eine weitere Investitionsfrage: Können geeignete Bestandsfahrzeuge elektrisch weiterbetrieben werden?

Janus Electric Holdings (ISIN: AU0000395626) setzt auf diese Möglichkeit. Das australische Unternehmen rüstet vorhandene Diesel-Lkw auf einen elektrischen Antrieb um und verbindet die Fahrzeuge mit austauschbaren Batterien.

Damit adressiert Janus einen anderen Ausgangspunkt als der klassische Neufahrzeugkauf. Ein Betreiber prüft, welche Teile seines bisherigen Fahrzeugs weiter genutzt werden können und welche Investitionen für die Elektrifizierung erforderlich sind.

Das erweitert die Auswahl für Flotten. Ob eine Umrüstung wirtschaftlich sinnvoll ist, hängt allerdings vom Fahrzeugzustand, der verbleibenden Lebensdauer und dem vorgesehenen Einsatz ab. Ein geeignetes Streckenprofil ist ebenso wichtig wie eine verlässliche Energieversorgung.

Batteriewechsel verändert die Betriebsrechnung

Nach Unternehmensangaben dauert ein Batteriewechsel bei Janus etwa vier Minuten. Die entnommenen Batterien werden anschließend unabhängig vom Fahrzeug geladen.

Für Betreiber mit intensiv genutzten Trucks kann diese Trennung interessant sein. Während Batterien Strom aufnehmen, lässt sich das Fahrzeug mit geladenen Einheiten weiter einsetzen. Dadurch wird die Organisation des Ladens zu einem eigenständigen Teil des Flottenbetriebs.

Die mögliche Zeitersparnis muss jedoch gegen die Kosten zusätzlicher Batterien und der Wechselinfrastruktur gerechnet werden. Auch Strompreise, Standortauslastung und technische Betreuung beeinflussen das Ergebnis.

Der Wettbewerb verschiedener Angebote lässt sich deshalb nicht allein über den Fahrzeugpreis beurteilen. Entscheidend ist, wie viel nutzbare Transportleistung eine Lösung über ihre Einsatzdauer ermöglicht und welche Gesamtkosten dafür entstehen.

Australische Erfahrungen als Grundlage

Janus berichtete in seiner Präsentation vom 27. August über 28 umgerüstete Lkw im Einsatz zum 30. Juni 2026. Nach Unternehmensangaben hatten diese mehr als 750.000 elektrische Kilometer zurückgelegt. Hinzu kamen über 4.000 Batteriewechsel und ein australisches Netz mit elf Charge-&-Change-Standorten.

Diese Betriebserfahrungen machen den Ansatz greifbar. Sie bieten eine Grundlage für die Weiterentwicklung von Fahrzeugen, Batterien und Infrastruktur.

Janus meldete außerdem die Möglichkeit des direkten Ladens per Ladekabel. Dadurch können erste Fahrzeuge eingesetzt werden, bevor eine Batteriewechselstation am jeweiligen Standort installiert ist. Für einen schrittweisen Flottenaufbau schafft das zusätzliche Flexibilität.

Mit steigender Fahrzeugzahl müssen allerdings Betreuung, Batterieverfügbarkeit und Infrastruktur entsprechend wachsen.

Nordamerika verlangt den nächsten Nachweis

In der August-Präsentation bezifferte Janus seinen nordamerikanischen Auftragsbestand auf 118 vereinbarte Umrüstungen. Der indikative Bruttoauftragswert lag nach Unternehmensangaben bei rund 61,5 Millionen australischen Dollar.

Die ersten Auslieferungen nach Nordamerika erwartete Janus damals für das vierte Quartal 2026. Bei der US-Umsetzung spielen nach Unternehmensangaben kalifornische Fördermittel, Finanzierung und Terminplanung eine Rolle.

Der Auftragsbestand zeigt kommerzielles Interesse. Seine wirtschaftliche Bedeutung wird sich mit tatsächlichen Auslieferungen und verbuchten Umsätzen konkretisieren. Dafür braucht Janus lokale Umrüstungskapazitäten sowie eine zuverlässige Betreuung der Kundenfahrzeuge.

Fazit

Der Wettbewerb im elektrischen Schwerlastverkehr wird durch mehrere Entscheidungen geprägt: Welcher Antrieb passt zur Strecke, welche Energieversorgung ist verfügbar und wie lässt sich die Investition finanzieren? Volvos Strategie unterstreicht, dass unterschiedliche Einsatzbedingungen verschiedene Lösungen verlangen können.

Janus ergänzt diese Debatte um die Weiterverwendung geeigneter Bestandsfahrzeuge. Umrüstung, Batteriewechsel und direktes Laden bilden einen Ansatz, der Fahrzeuginvestition und Betriebsorganisation miteinander verbindet. Die australischen Einsatzdaten liefern praktische Erfahrungen; die nordamerikanischen Aufträge eröffnen eine weitere Entwicklungsphase.

Daraus folgt weder eine Zusammenarbeit mit Volvo noch ein automatischer Vorteil gegenüber neuen Elektro-Lkw. Janus muss seine Position durch zuverlässige Fahrzeuge, nachvollziehbare Betriebskosten und eine tragfähige Umsetzung der Expansion stärken. Anleger sollten deshalb bestätigte Auslieferungen, Kundenentwicklung, Infrastrukturaufbau und Kapitalbedarf verfolgen. Im wachsenden Wettbewerb wird entscheidend sein, welche Lösungen unter realen Einsatzbedingungen wirtschaftlich überzeugen. Für Janus liegt die Chance darin, vorhandenen Fahrzeugen einen neuen elektrischen Einsatz zu ermöglichen.

Quellen

Europe's e-truck destinations meet a power grid that is not yet ready | wallstreetONLINE - 03.09.2026

https://januselectric.com/

https://oilprice.com/Energy/Energy-General/Electric-Trucks-Have-Moved-From-Impossible-to-Inevitable.html

https://www.latimes.com/business/story/2026-04-01/electric-truck-market-is-tanking-but-this-billionaire-investor-is-expanding-in-california

https://www.linkedin.com/pulse/what-chinese-electric-truck-makers-brought-hannover-43000-van-andel-9vqyf/

https://www.freightwaves.com/news/daimler-truck-scale-electric-trucks-europe

https://euperspectives.eu/2026/09/europes-electric-truck-boom-runs-into-a-charging-problem/

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