Moskau - Bei einem Drohnenangriff auf die Region Moskau ist nach Angaben russischer Behörden ein Mensch getötet worden. Der Gouverneur der Region, Andrej Worobjow, teilte am Dienstag mit, dass zudem sechs Personen verletzt wurden.
Moskaus Bürgermeister Sergej Sobjanin erklärte, die russische Luftabwehr habe den Großteil der insgesamt 650 in der Nacht auf die Hauptstadt zugesteuerten Drohnen abgeschossen. Die meisten Drohnen seien aus großer Entfernung unschädlich gemacht worden, während 105 Drohnen bei ihrem Anflug auf die Hauptstadt zerstört wurden.
Das Portal "Kyiv Independent" berichtet zudem unter Berufung auf Augenzeugen, dass bei dem Angriff eine Ölförderanlage rund 40 Kilometer von Moskau entfernt ins Visier genommen worden sei.
Moskaus Bürgermeister Sergej Sobjanin erklärte, die russische Luftabwehr habe den Großteil der insgesamt 650 in der Nacht auf die Hauptstadt zugesteuerten Drohnen abgeschossen. Die meisten Drohnen seien aus großer Entfernung unschädlich gemacht worden, während 105 Drohnen bei ihrem Anflug auf die Hauptstadt zerstört wurden.
Das Portal "Kyiv Independent" berichtet zudem unter Berufung auf Augenzeugen, dass bei dem Angriff eine Ölförderanlage rund 40 Kilometer von Moskau entfernt ins Visier genommen worden sei.
© 2026 dts Nachrichtenagentur