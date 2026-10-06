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Capital Markets Day 2026: ANDRITZ setzt neue mittelfristige Finanzziele für 2029



06.10.2026 / 08:00 CET/CEST

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PRESSE-INFORMATION Capital Markets Day 2026: ANDRITZ setzt neue mittelfristige Finanzziele für 2029 ANDRITZ veranstaltet heute seinen Capital Markets Day 2026 mit folgenden Schwerpunkten: Neue mittelfristige Finanzziele: Umsatz von 10 Mrd. EUR und eine vergleichbare EBITA-Marge von 10 % bis 2029 Update zur Strategie für langfristiges profitables Wachstum - auf Basis von Digitalisierung, Dekarbonisierung und Kundenservice Eröffnung des ANDRITZ Experience Centers, in dem die Kompetenzen der Gruppe in den Bereichen Automatisierung, Digitalisierung und KI präsentiert werden GRAZ, 6. Oktober 2026. Der internationale Technologiekonzern ANDRITZ veranstaltet am 6. Oktober seinen Capital Markets Day 2026. Mehr als 120 internationale Investoren und Analysten, Vertreter der Finanzmedien und aus dem Bankwesen werden vor Ort am ANDRITZ-Hauptsitz in Graz, Österreich, oder per Live-Webcast teilnehmen. Im Rahmen der Veranstaltung wird der Vorstand von ANDRITZ die langfristige Strategie des Unternehmens für profitables Wachstum erläutern und neue mittelfristige Finanzziele bekanntgeben. Bis 2029 strebt ANDRITZ eine Steigerung des Umsatzes auf 10 Mrd. EUR sowie eine vergleichbare EBITA-Marge (ohne nicht-operative Positionen) von 10 % an. Die neuen Ziele für 2029 ersetzen die zuvor kommunizierten mittelfristigen Ziele für 2027. Darüber hinaus werden aktualisierte Zielkorridore für die operative Rentabilität (vergleichbare EBITA-Marge) der einzelnen ANDRITZ-Geschäftsbereiche vorgestellt. Energiewende und Digitalisierung schaffen attraktive Wachstumsmöglichkeiten ANDRITZ verfolgt weiterhin seine Strategie des langfristigen profitablen Wachstums, die auf drei zentralen Säulen basiert: Dekarbonisierung, Digitalisierung und Kundenservice. Der Konzern sieht besonders attraktive langfristige Chancen, die sich aus der Energiewende und dem weltweit steigenden Strombedarf sowie der rasanten Entwicklung von Digitalisierung, Automatisierung und KI ergeben. Mehr als ein Drittel des Umsatzes von ANDRITZ wird in Geschäftsbereichen erzielt, die mit dem Energiesektor in Verbindung stehen. Diese Aktivitäten profitieren von der steigenden Nachfrage nach erneuerbarer und elektrischer Energie sowie dem wachsenden Bedarf an Energiespeicherung und Netzstabilität. ANDRITZ kombiniert führende Kompetenzen in Automatisierung, Digitalisierung und KI über das gesamte Produktangebot hinweg und verbindet fundiertes Prozess-Know-how mit seinen digitalen Technologien, um einen vollständig autonomen Betrieb zu ermöglichen. Kontinuität bleibt ein wesentliches Merkmal von ANDRITZ. Die erfolgreiche M&A-Strategie des Unternehmens sowie die progressive Dividendenpolitik mit einer Ausschüttungsquote von 50-60 % werden fortgeführt. Gleichzeitig wird ANDRITZ die Umsetzung seiner ESG-Ziele für 2030 konsequent vorantreiben. "Wir blicken positiv in die Zukunft und sind gut positioniert. ANDRITZ befasst sich mit den zentralen Themen unserer Zeit: der steigenden Nachfrage nach erneuerbarer und elektrischer Energie, der wachsenden Kreislaufwirtschaft und der fortschreitenden Digitalisierung. Auf Basis unserer langfristigen Strategie und unserer starken Marktposition streben wir an, den Umsatz bis 2029 auf 10 Mrd. EUR zu steigern und die vergleichbare EBITA-Marge auf 10 % zu erhöhen", sagt ANDRITZ-Vorstandsvorsitzender Dr. Joachim Schönbeck. Neues ANDRITZ Experience Center wird eröffnet Am Nachmittag des Capital Markets Day haben die Teilnehmer die Möglichkeit, an der Eröffnung des ANDRITZ Experience Centers teilzunehmen und die Kompetenzen des Unternehmens in den Bereichen Digitalisierung, Automatisierung und KI im Rahmen einer immersiven Tour zu erleben. "Mit dem ANDRITZ Experience Center haben wir einen Ort geschaffen, an dem Kunden, Investoren und Partner unmittelbar erleben können, wie ANDRITZ Engineering-Kompetenz mit digitalen Technologien und Innovationskraft verbindet. Dies zeigt, wie wir unsere Kunden auf ihrem Weg der digitalen Transformation unterstützen und dabei messbaren Mehrwert schaffen", so Dr. Schönbeck. Die Veranstaltung findet von ca. 8:00 bis 16:00 Uhr MEZ statt. Die Strategiepräsentationen werden von 8:00 bis 11:30 Uhr MEZ live auf der ANDRITZ-Website übertragen. - Ende - DOWNLOAD PRESSE-INFORMATION Die Presse-Information steht unter andritz.com/news-de zum Download zur Verfügung. WEITERE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE VON Matthias Pfeifenberger Head of Investor Relations investors@andritz.com andritz.com Niklas Jelinek External Communications Lead/Media Relations press@andritz.com andritz.com ANDRITZ-GRUPPE Der internationale Technologiekonzern ANDRITZ liefert hochentwickelte Anlagen, Ausrüstungen, Serviceleistungen und digitale Lösungen für verschiedenste Industrien und Bereiche, darunter Zellstoff und Papier, Metall, Wasserkraft und Umwelt. Die 1852 gegründete, börsennotierte Gruppe mit Hauptsitz in Österreich beschäftigt rund 30.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 280 Standorten in über 80 Ländern. Als globaler Technologie- und Innovationsführer engagiert sich ANDRITZ für Fortschritt zum Nutzen von Kunden, Partnern, Beschäftigten, der Gesellschaft und der Umwelt. Wachstumstreiber des Unternehmens sind nachhaltige Lösungen für den grünen Wandel, innovative Digitalisierung für industrielle Höchstleistungen und umfassender Service, der den Wert der Kundenanlagen über den gesamten Lebenszyklus hinweg maximiert. ANDRITZ. FÜR WACHSTUM, DAS ZÄHLT. DISCLAIMER Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung sind "zukunftsgerichtete Aussagen". Diese Aussagen, welche die Worte "glauben", "beabsichtigen", "erwarten" und Begriffe ähnlicher Bedeutung enthalten, spiegeln die Ansichten und Erwartungen der Geschäftsleitung wider und unterliegen Risiken und Unsicherheiten, welche die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich beeinträchtigen können. Der Leser sollte daher nicht unangemessen auf diese zukunftsgerichteten Aussagen vertrauen. Die Gesellschaft ist nicht verpflichtet, das Ergebnis allfälliger Berichtigungen der hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu veröffentlichen, außer dies ist nach anwendbarem Recht erforderlich.



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