Bussnang - Stadler Rail und der Chicagoer Pendlerverkehrsbetreiber Metra haben an der Fachmesse Apta Expo 2026 in Chicago den ersten batterieelektrischen Flirt-Zug für den US-Markt vorgestellt. Metra hat acht batterieelektrische Triebzüge bestellt. Die neuen Züge sollen bis 2028 in den Fahrgastbetrieb gehen, wie das Unternehmen in einem Communiqué vom Dienstag schrieb. Der Batterie-Flirt basiert auf der bewährten Flirt-Plattform von Stadler Rail ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab