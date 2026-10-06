Wiesbaden - Der Dienstleistungssektor in Deutschland (ohne Finanz- und Versicherungsdienstleistungen) hat im Juli 2026 nach vorläufigen Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) kalender- und saisonbereinigt real (preisbereinigt) 0,7 Prozent und nominal (nicht preisbereinigt) 0,6 Prozent mehr Umsatz erwirtschaftet als im Juni 2026. Verglichen mit dem Vorjahresmonat Juli 2025 verzeichnete der Umsatz einen Rückgang von real 0,9 Prozent, wohingegen er nominal um 2,9 Prozent stieg.
Den größten realen Umsatzzuwachs im Juli 2026 gegenüber dem Vormonat verzeichneten das Grundstücks- und Wohnungswesen mit einem Plus von 3,2 Prozent, gefolgt von den freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen mit einem Anstieg von 2,1 Prozent. In den sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen (zum Beispiel Vermietung von beweglichen Sachen und Vermittlung von Arbeitskräften) betrug der Zuwachs gegenüber dem Vormonat 0,8 Prozent. Im Bereich Verkehr und Lagerei fiel der Zuwachs mit +0,1 Prozent gering aus. Im Gegensatz dazu sank der Umsatz im Bereich Information und Kommunikation im Juli 2026 gegenüber dem Vormonat um 0,9 Prozent, so das Bundesamt.
Den größten realen Umsatzzuwachs im Juli 2026 gegenüber dem Vormonat verzeichneten das Grundstücks- und Wohnungswesen mit einem Plus von 3,2 Prozent, gefolgt von den freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen mit einem Anstieg von 2,1 Prozent. In den sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen (zum Beispiel Vermietung von beweglichen Sachen und Vermittlung von Arbeitskräften) betrug der Zuwachs gegenüber dem Vormonat 0,8 Prozent. Im Bereich Verkehr und Lagerei fiel der Zuwachs mit +0,1 Prozent gering aus. Im Gegensatz dazu sank der Umsatz im Bereich Information und Kommunikation im Juli 2026 gegenüber dem Vormonat um 0,9 Prozent, so das Bundesamt.
© 2026 dts Nachrichtenagentur