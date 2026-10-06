Ein Drittel der Hauseigentümer:innen wollen in Zukunft mit einer Wärmepumpe heizen. Doch solange die Gasheizung funktioniert, handeln nur wenige. Das hat das aktuelle Vattenfall-Gasbarometer ergeben. Viele Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer wissen, dass die Frage nach der künftigen Wärmeversorgung früher oder später auf sie zukommt. Trotzdem zögern sie auf eine Wärmepumpe umzustellen. Das zeigt das Vattenfall-Gasbarometer, eine aktuelle Befragung unter mehr als 12.000 Gaskundinnen und Gaskunden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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