Zürich / Bern - Der Immobiliendienstleister Wincasa hat ein grosses Bewirtschaftungsmandat gewonnen. Per 1. Juli 2026 übernahm Wincasa das gesamte Arealmanagement des Grossprojekts Wankdorfcity 3 in Bern, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Als alleiniger Anbieter übernimmt Wincasa auf dem noch im Bau befindlichen Areal die übergreifende Koordination und Steuerung der Dienstleistungen für das neue Stadtquartier. Den Auftrag erteilte die Immofonds ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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