Zürich - Die Preise für Wohneigentum in der Schweiz haben sich im September im Vergleich zum Vormonat insgesamt kaum bewegt. Einen leichten Preisschub verzeichneten Eigentumswohnungen; Einfamilienhäuser wurden hingegen laut der Immobilienplattform Immoscout etwas günstiger. Nach dem kräftigen Anstieg im August hätten Anbieter von Einfamilienhäusern ihre Preiserwartungen im September wieder etwas zurückgenommen, heisst es in einer am Montag veröffentlichten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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