DJ Nordex verbucht Aufträge mit 228 MW Gesamtleistung in Europa
DOW JONES--Nordex hat bis Ende September in Süd-, Mittel- und Osteuropa mehrere Aufträge zur Lieferung und Errichtung von insgesamt 35 Windenergieanlagen und einer Gesamtleistung von rund 228 Megawatt bekommen. Die Verträge sind mit Serviceleistungen von bis zu 25 Jahren verbunden, wie Nordex mitteilte.
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October 06, 2026 02:10 ET (06:10 GMT)
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