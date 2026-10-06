Der jüngsten Erhebung der Bundesnetzagentur (BNetzA) zufolge waren zum 30. Juni 2026 insgesamt 26,1 Prozent aller Messstellen, die als Pflichteinbaufälle zwingend ein Smart Meter erhalten, mit einem solchen ausgestattet. Betrachtet man sämtliche Messlokationen, beträgt die Quote 5,9 Prozent. Die Smart-Meter-Initiative (SMI) - zu der sich die Ökostromanbieter Octopus Energy, Rabot Energy, Tibber und Ostrom 2024 zusammengeschlossen haben - hat nun eine detaillierte Analyse der BNetzA-Zahlen vorgelegt. Daraus geht hervor, dass Messstellenbetreiber mit mehr als 500. 000 Messlokationen im Schnitt auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 pv magazine Deutschland