Zürich - Nach der Veröffentlichung der Jahresergebnisse des Teilvermögens «Residential PK» der Procimmo Real Estate SICAV und wie bereits zuvor angekündigt beabsichtigt die Fondsleitung, PROCIMMO SA, am Kapitalmarkt eine Kapitalerhöhung von rund CHF 75 Millionen durchzuführen, was der Ausgabe von 486'993 neuen Aktien entspricht. Die Zeichnungsfrist wird vom 12.10.2026 bis zum 23.10.2026 stattfinden, und die Liberierung der neuen Aktien wird am 30.10.2026 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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