Die Petrobras-Aktie hat seit unserem Kauftipp im Oktober vergangenen Jahres eine beeindruckende Rallye hingelegt. Damals lag der Kurs des Ölgiganten bei 11,46 US-Dollar, gestern erreichte der Titel bereits 24,76 US-Dollar und notierte damit +116% höher. Operatives Geschäft auf Rekordniveau Petrobras profitiert von hohen Ölpreisen, wächst aber zugleich aus eigener Kraft. Die Gesamtproduktion erreichte mit 3,34 Millionen Barrel pro Tag einen neuen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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