Swiss Prime Anlagestiftung
/ Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
MEDIENMITTEILUNG
Olten, 6. Oktober 2026
Öffnung der Anlagegruppe «SPA Immobilien Schweiz»
Das Portfolio der Anlagegruppe «SPA Immobilien Schweiz» ist seit der Lancierung im Herbst 2015 nachhaltig und profitabel gewachsen. Das Gesamtvermögen ist aufgrund erfolgreicher Akquisitionen und der Abschlüsse von Entwicklungsprojekten per 30. Juni 2026 auf CHF 4.59 Mrd. angewachsen.
Das erste Halbjahr 2026 wurde erfolgreich abgeschlossen. Die Anlagerendite betrug 2.12% (1. Halbjahr 2025: 2.41%), wobei mit der Cashflow-Rendite von 1.53% ein Grossteil operativ erwirtschaftet wurde.
Verwendung des Kapitals
Produktstrategie
Die Investitionsstrategie ist primär auf «Kaufen und Halten» erstklassiger Immobilien ausgerichtet. Ziel ist es, durch nachhaltige Bewirtschaftung eine attraktive und risikoadjustierte Performance zu erzielen.
Für die Anleger leiten sich die Preise der Ansprüche bei der Ausgabe und Rücknahme direkt aus dem Net Asset Value ab und weisen deshalb eine geringe Volatilität auf.
Vertragsverlängerung mit Swiss Prime Site Solutions bis 2031
Weitere Informationen
Diese Mitteilung stellt kein Emissionsprospekt im Sinne von Art. 652a und Art. 1156 des Schweizerischen Obligationenrechts dar.
Medienmitteilung (PDF)
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