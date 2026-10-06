In den vergangenen Jahren hat sich der europäische Markt für gewerbliche und industrielle Photovoltaik-Anlagen (C&I) von einem reinen Photovoltaik-Markt zu einem Markt für integrierte Solar- und Speicherlösungen entwickelt. Politische und regulatorische Veränderungen in vielen europäischen Ländern haben den Wandel hin zu einer stärkeren Eigenverbrauchsorientierung maßgeblich vorangetrieben. Dadurch gewinnt die Speicherung selbst erzeugter Solarenergie gegenüber der Einspeisung überschüssiger Energie ins öffentliche Netz zunehmend an Bedeutung. Gleichzeitig haben geopolitische Entwicklungen die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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