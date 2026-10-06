Bern - In der Schweiz hat die Arbeitslosigkeit im September leicht abgenommen. Insgesamt waren weniger Personen bei den regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) als arbeitslos gemeldet. Die Arbeitslosenquote verharrte indes auf dem August-Niveau. Per Ende September sank die Zahl der bei den RAV als arbeitslos registrierten Personen gegenüber Ende August um 1064 auf 140'480 Personen, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) am Dienstag ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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