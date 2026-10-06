Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) hat einen neuen Zwischenstand zum aktuellen Förderprogramm für Elektroautos mit Stand 1. Oktober veröffentlicht. Demnach sind Zuschüsse für 97. 790 Fahrzeuge bewilligt worden, 89. 594 für reine Elektroautos und 8196 für Plug-in-Hybride. Insgesamt beläuft sich die Höhe der ausgezahlten Fördermittel auf 432 Millionen Euro. Gut die Hälfte der Bewilligungen bezieht sich dem BAFA zufolge auf Käufe von Autos, knapp die Hälfte auf Leasing. In der Statistik sind die Bewilligungen auch nach Einkommen der Haushalte aufgeschlüsselt. Mehr als 51. 000 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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