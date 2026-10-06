Zürich - Laut dem «Global Climate Investing Survey 2026» von Robeco bleiben die Klimaschutzziele mit Blick auf die Energiesicherheit und zunehmende physische Risiken stabil. Drei Viertel (75 %) der Befragten geben an, dass der Nahostkonflikt den Übergang zu erneuerbaren Energiequellen beschleunigen wird, um die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu verringern Zwei Drittel (66 %) gehen davon aus, dass physische Klimarisiken in den nächsten fünf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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