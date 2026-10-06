Die Weltwirtschaft verfügt über reichlich Kapital und Technologie. Der Mangel an physischen Ressourcen könnte das globale Wachstum jedoch bremsen. Von Hubert de Marliave, Head of Equities, Gonet Während eines Grossteils der vergangenen 30 Jahre bewegten sich Anlegerinnen und Anleger in einem Umfeld mit reichlich Energie und Kapital sowie einer vergleichsweise schwachen Nachfrage nach physischer Infrastruktur. Dieses Umfeld verändert sich deutlich. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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