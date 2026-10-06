Das Amtsgericht Leipzig hat Lucas F. Flöther von der Kanzlei Flöther & Wissing zum vorläufigen Insolvenzverwalter der Energiekonzepte Deutschland bestimmt. Er will den Geschäftsbetrieb fortführen und eine Sanierungslösung finden. Sechs Unternehmen der Energiekonzepte Deutschland (EKD) Gruppe haben Insolvenzanträge gestellt (der Solarserver berichtete). Als vorläufigen Insolvenzverwalter aller sechs Gesellschaften bestellte das zuständige Amtsgericht Leipzig Lucas F. Flöther von der Kanzlei Flöther ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Solarserver