Le 5 octobre/October 2026Mijem Newcomm Tech Inc. has announced a consolidation of its issued and outstanding common shares on the basis of one (1) post-consolidated share for ten (10) pre-consolidated shares.As a result, the number of outstanding shares will be reduced to approximately 6,207,312 common shares.The name and symbol will not change.Please note that all open orders will be canceled at the close of business on October 8, 2026. Dealers are reminded to re-enter their orders taking into account the share consolidation.___________________________Mijem Newcomm Tech Inc. a annoncé une consolidation de ses actions ordinaires émises et en circulation sur la base d'une (1) action ordinaire post-consolidée pour dix (10) actions pré-consolidée.Par conséquent, le nombre d'actions en circulation sera réduit à environ 6 207 312 actions ordinaires.Le nom et le symbole ne changeront pas.Veuillez noter que toutes les commandes ouvertes seront annulées à la fermeture des bureaux le 8 octobre 2026. Les négociants sont invités à ressaisir leurs commandes en tenant compte de la consolidation des actions.Trading on a Consolidated Basis/Négociation sur une Base Consolidée: le 9 OCT 2026Record Date/Date d'Enregistrement: le 9 OCT 2026Anticipated Payment Date/Date de Paiement Prévue: le 9 OCT 2026Symbol/Symbole: MJEM.XNEW/NOUVEAU CUSIP: 59863N 60 6NEW/NOUVEAU ISIN: CA 59863N 60 6 3Old/Vieux CUSIP & ISIN: 59863N507/CA59863N5073If you have any questions or require further information please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com.Pour toute question ou information complémentaire, veuillez contacter Listings au 416 367-7340 ou par courriel à: Listings@thecse.com.