FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 06.10.2026 - 11.00 am
- BERENBERG RAISES EVERPLAY PRICE TARGET TO 555 (495) PENCE - 'BUY' - BERENBERG STARTS DOMINO'S PIZZA WITH 'BUY' - PRICE TARGET 291 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS FEVERTREE DRINKS PRICE TARGET TO 870 (900) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES MAN GROUP PRICE TARGET TO 385 (345) PENCE - 'BUY' - RBC CUTS ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 3300 (3400) PENCE - 'UNDERPERFORM' - RBC CUTS ENDEAVOUR MINING PRICE TARGET TO 4800 (4900) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC CUTS RESOLUTE MINING PRICE TARGET TO 105 (110) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS VALTERRA PLATINUM PRICE TARGET TO 7200 (7300) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES RIO TINTO TO 'SECTOR PERFORM' (UNDERPERFORM) - PRICE TARGET 6500 (6600) PENCE - UBS CUTS IG GROUP PRICE TARGET TO 1425 (1700) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES BP PRICE TARGET TO 700 (675) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES SHELL PRICE TARGET TO 3750 (3500) PENCE - 'NEUTRAL'
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