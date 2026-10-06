Magdeburg - Vor der konstituierenden Sitzung des Landtags von Sachsen-Anhalt hat es in Magdeburg Proteste gegen die AfD gegeben.
Auf dem Domplatz vor dem Landtag lasen am Dienstag mehrere hundert Demonstranten das Grundgesetz vor. Zudem wurde der Magdeburger Dom mit politischen Botschaften wie "Nie wieder ist jetzt" oder "So hat es schon mal angefangen" angestrahlt.
Im Parlament soll bei der ersten Sitzung ein Landtagspräsident gewählt werden. Die AfD, die mit Abstand die stärkste Fraktion stellt, hat ihren bisherigen Parlamentarischen Geschäftsführer Tobias Rausch als Kandidaten benannt. Da das BSW zugesagt hat, ihn auch zu wählen, stehen die Chancen für einen ersten Parlamentspräsidenten der AfD gut.
Auf dem Domplatz vor dem Landtag lasen am Dienstag mehrere hundert Demonstranten das Grundgesetz vor. Zudem wurde der Magdeburger Dom mit politischen Botschaften wie "Nie wieder ist jetzt" oder "So hat es schon mal angefangen" angestrahlt.
Im Parlament soll bei der ersten Sitzung ein Landtagspräsident gewählt werden. Die AfD, die mit Abstand die stärkste Fraktion stellt, hat ihren bisherigen Parlamentarischen Geschäftsführer Tobias Rausch als Kandidaten benannt. Da das BSW zugesagt hat, ihn auch zu wählen, stehen die Chancen für einen ersten Parlamentspräsidenten der AfD gut.
© 2026 dts Nachrichtenagentur