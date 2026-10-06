VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA / 6. Oktober 2026 / IRW-Press / HI-VIEW RESOURCES INC. ("Hi-View" oder das "Unternehmen") (CSE: GXLD; OTCQB: GXLDF; FWB: B630) hat sein Explorationsprogramm von 2026 auf seinen Projekten Toodoggone in Nord-Zentral-British-Columbia abgeschlossen.

R. Nick Horsley, Chief Executive Officer von Hi-View, sagte: "Unser Team hat 2026 ein außergewöhnliches Programm realisiert und durch einen disziplinierten, interdisziplinären Ansatz dabei sowohl den geplanten Umfang als auch die Budgetvorgaben übertroffen. Dieser Ansatz umfasste geochemische Proben, fortschrittliche geophysikalische Vermessungen und detaillierte geologische Kartierung. Die Arbeiten haben bereits mehrere vielversprechende geochemische und geophysikalische Anomalien auf mehreren Zielgebieten hervorgebracht. Während wir auf die endgültigen Analyseergebnisse und den Abschluss der Interpretation der geophysikalischen Daten warten, sind unsere vorläufigen Ergebnisse bereits sehr vielversprechend. Was wir derzeit beobachten, beflügelt uns, und wir freuen uns darauf, das Gesamtbild zu teilen, sobald wir die vielversprechendsten Ziele vorantreiben."

Nader Mostaghimi, Vice President of Exploration von Hi-View, sagte: "Unser Explorationsprogramm von 2026 hat sinnvoll auf der starken Grundlage aufgebaut, die wir durch unsere vorigen Arbeiten geschaffen haben. Gleichzeitig wurde unser Verständnis für unsere Projekte erheblich verbessert. Die Kartierungs-, Beprobungs- und geophysikalischen Programme aus diesem Sommer haben die geologischen Kontrollfaktoren der Mineralisierung klarer definiert, und wir konnten mehrere wichtige Explorationsziele genauer definieren und priorisieren. Die Fortschritte, die wir in diesem Jahr gemacht haben, sind ein wichtiger Schritt vorwärts in unserer Explorationsstrategie, und angesichts des Potenzials dieser Ergebnisse sind wir sehr zuversichtlich, während wir unser solides und vielfältiges Projektportfolio in die nächste Explorationsphase bringen."

Abbildung 1. Karte mit Claims von Hi-View Resources mit Lagerstätten im Bezirk Toodoggone.

Höhepunkte des Programms

63,78 Linienkilometer an IP-Vermessungen auf fünf Zielgebieten.

250 km² abdeckende MobileMT-Vermessung auf den Zielgebieten Golden Stranger, Lawyers North und East sowie Borealis.

3.251 Bodenproben wurden gesammelt.

337 Gesteinsproben wurden gesammelt.

Rund 12 km² an geologischer Kartierung im Maßstab 1:5.000 bis 1:10.000.

Arbeiten auf zehn Zielgebieten abgeschlossen.

Das Programm kombinierte geochemische Beprobung, geophysikalische Vermessungen und geologische Kartierungsmethoden. Es wurde konzipiert, um vorrangige Ziele zu definieren und neue Ziele für die anschließenden Explorationsarbeiten zu generieren.

Zielgebiet IP (Linienkilometer) Bodenproben Gesteinsproben Kartierung Borealis 21,59 760 148 2,5 km2 bei 1:5.000 Lawyers 19,95 1.586 73 7,6 km2 bei 1:10.000 Black Pearl 15,32 400 63 1,2 km2 bei 1:5.000-1:10.000 Golden Stranger 6,92 102 28 0,5 km2 bei 1:5.000-1:10.000 Nub 222 Saunders 181 8 Ridge Mapping Oxide Summit 4 Junkers 4 Harmon Peak 1

Tabelle 1. Zusammenfassung der Arbeiten des Programms.

Die Proben wurden zur Analyse an das Labor ALS Global Laboratory in Vancouver geschickt. Dieses Labor ist gemäß dem anerkannten International Standard ISO/IEC 17025 akkreditiert. Das Unternehmen beabsichtigt die Goldanalyse- und Multielementergebnisse mit den IP- und Kartierungsdaten zu kombinieren, um die Zielgebiete für die anschließenden Arbeiten zu priorisieren. Die Ergebnisse werden veröffentlicht, sobald sie vorliegen sowie überprüft und bestätigt wurden.

Abbildung 2. Konzessionsgebiete von Hi-View Resources sowie Arbeiten des Explorationsprogramms von 2026.

Erklärung der qualifizierten Person

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Nader Mostaghimi, M.Sc., P.Geo. (EGBC #53441), Vice President of Exploration des Unternehmens und qualifizierte Person im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.

Über Hi-View Resources Inc.

Hi-View Resources Inc., ein börsennotiertes Mineralexplorationsunternehmen an der Canadian Securities Exchange, treibt ein Portfolio an Gold-, Silber- und Kupferprojekten in der Region Toodoggone im nördlichen British Columbia voran. Die zu 100 % im Besitz des Unternehmens befindlichen, mit Optionen versehenen Projekte sowie die derzeit beantragten Claims erstrecken sich über mehr als 28.000 Hektar und beinhalten das Vorzeigeprojekt Golden Stranger, die Claims Lawyers und das Projekt Borealis - alle als Zielgebiete mit hoher Priorität eingestuft. Zu den weiteren Konzessionsgebieten, für die das Unternehmen über eine Option verfügt, gehören Saunders, Black Pearl, Oxide Summit, Nub, Ursus, Garnet und Harmon Peak. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Hi-View oder in den Unterlagen des Unternehmens auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca).

Im Namen des Board of Directors

"R. Nick Horsley"

R. Nick Horsley, CEO

Für weitere Informationen kontaktieren Sie:

Hi-View Resources Inc.

R. Nick Horsley - CEO

E-Mail: info@hiviewresources.com

Telefon: (604) 343-4337

Website: www. hiviewgold.com

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN:

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als "zukunftsgerichtete Aussagen" betrachtet werden können. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die nicht auf historischen Fakten beruhen und sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die das Unternehmen erwartet, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und im Allgemeinen, jedoch nicht immer, durch die Worte "erwartet", "plant", "sieht voraus", "glaubt", "beabsichtigt", "schätzt", "projiziert", "potenziell" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind, oder dass Ereignisse oder Bedingungen eintreten "werden", "würden", "können", "könnten" oder "sollten". Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören Aussagen zum Incentive-Programm und zur voraussichtlichen Verwendung der daraus erzielten Erlöse. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen, gehören Marktpreise, die weitere Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen sowie allgemeine wirtschaftliche, marktbezogene oder geschäftliche Bedingungen. Investoren werden darauf hingewiesen, dass derartige Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen sind und dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten abweichen können. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den Überzeugungen, Schätzungen und Meinungen des Managements des Unternehmens zu dem Zeitpunkt, an dem die Aussagen gemacht werden. Sofern nicht durch die geltenden Wertpapiergesetze vorgeschrieben, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Überzeugungen, Schätzungen oder Meinungen des Managements oder andere Faktoren ändern sollten.

Die Canadian Securities Exchange hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt.

Wir berufen uns auf die Safe-Harbour-Bestimmungen.

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